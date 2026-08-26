فرمانده انتظامی استان کردستان از دستگیری ۶۶ نفر خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر با کشف ۴۸۵ کیلو گرم انواع مواد مخدر در استان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار یحیی الهی گفت: در اجرای ارتقاء امنیت اجتماعی در استان طرح ۴ روزه مبارزه با قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر که بنیان خانواده‌ها هدف گرفته‌اند با پاکسازی ۷۲ محله در استان به مرحله اجراء در آمد.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه استان با همکاری انتظامی شهرستان‌ها ۴۸۵ کیلو انواع مواد مخدر کشف و در این راستا ۶۶ نفر خرده فروش و توزیع کننده نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه در این طرح جمع آوری معتادان متجاهر نیزیکی از اولویت‌ها بود، گفت: در این خصوص ۳۱ نفر از معتادان متجاهر دستگیر و به مراکز نگهداری و درمان انتقال شدند.

سردار الهی در ادامه با اشاره به این مهم که حفظ بنیان خانواده، امنیت و سلامت مردم اولویت اصلی پلیس است، تصریح کرد:‌پلیس به موجب قانون با هرگونه هنجارشکنی قاطعانه برخورد می‌کند.

منبع: نیروی انتظامی 

برچسب ها: کالای قاچاق ، کردستان ، نیروی انتظامی‌
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