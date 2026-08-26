عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: رویکرد مجموعه راه و شهرسازی در حوزه بازآفرینی شهری اجرای پروژه‌هایی است که آثار و نتایج آن به‌صورت مستقیم در زندگی مردم قابل مشاهده باشد

باشگاه خبرنگاران جوان  - عضو هیات مدیره بازآفرینی شهری ایران در این مراسم گفت: این پروژه‌ها شامل افتتاح فضای انتظامی در محله شیرآباد، سالن ورزشی شیرآباد و بهسازی میدان شهید بردبار زاهدان با زیربنای کلی چهار هزار و ۱۳۹ متر مربع است که در مجموع اعتبار ۹۱۳ میلیارد انجام شده است.

مجید روستا ادامه داد: افتتاح این طرح‌ها در راستای ارتقای کیفیت زندگی در محلات هدف بازآفرینی شهری، توسعه سرانه‌های خدماتی و ورزشی، بهبود فضاهای عمومی و ارتقای سیمای شهری زاهدان انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری در مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: توجه به توسعه زیرساخت‌ها و تامین خدمات عمومی در این محلات نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق توسعه متوازن شهری دارد.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: اجرای پروژه‌های خدماتی، ورزشی و بهسازی فضاهای شهری در محلات هدف علاوه بر رفع بخشی از نیازهای ساکنان می‌تواند در افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای امنیت و بهبود شرایط محیطی این مناطق موثر باشد.

روستا با اشاره به افتتاح دو پروژه در محله شیرآباد گفت: ایجاد فضای انتظامی و سالن ورزشی در این محله گامی موثر برای تقویت زیرساخت‌های عمومی و خدماتی و پاسخگویی به بخشی از نیازها و مطالبات ساکنان منطقه است.

روستا همچنین درباره پروژه بهسازی میدان شهید بردبار زاهدان گفت: ساماندهی و بهسازی فضاهای شهری ضمن ارتقای منظر شهری زمینه استفاده مطلوب‌تر شهروندان از فضاهای عمومی و افزایش سرزندگی محیط شهری را فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: رویکرد مجموعه راه و شهرسازی در حوزه بازآفرینی شهری اجرای پروژه‌هایی است که آثار و نتایج آن به‌صورت مستقیم در زندگی مردم قابل مشاهده باشد و با تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز شرایط مناسب‌تری برای سکونت در محلات هدف فراهم شود. 

 

  فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان نیز در مراسم افتتاح فضای کلانتری شیرآباد زاهدان گفت: راه‌اندازی کلانتری در محله شیرآباد زاهدان در چارچوب تفاهم‌نامه و با اهتمام شرکت بازآفرینی شهری و همکاری مجموعه‌های استانی انجام شده است که نقش مهمی در ارتقای امنیت مناطق کمترتوسعه‌یافته خواهد داشت.

سردار محمدرضا اسحاقی اظهار کرد: امیدواریم این همکاری‌ها در دیگر نقاط استان نیز تداوم داشته باشد و شاهد ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز امنیتی در مناطق کمترتوسعه‌یافته باشیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های انتظامی در دیگر نقاط سیستان و بلوچستان افزود: در ایرانشهر نیز با همکاری مجموعه‌های مربوط، محلی برای استقرار یک کلانتری در نظر گرفته شده است و منتظر تکمیل ساختمان و ایجاد زیرساخت‌های لازم هستیم.

سردار اسحاقی تصریح کرد: ایجاد زیرساخت‌های انتظامی می‌تواند به افزایش امنیت، اطمینان خاطر شهروندان و فراهم شدن زمینه مناسب‌تر برای فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته کمک کند.

وی با قدردانی از مسئولان گفت: امیدواریم با تداوم این همکاری‌ها، اقدامات مؤثر دیگری در حوزه تأمین امنیت و توسعه زیرساخت‌های انتظامی در استان به سرانجام برسد.

منبع راه و شهرسازی استان 

برچسب ها: هفته دولت ، راه و شهرسازی
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