باشگاه خبرنگاران جوان - عضو هیات مدیره بازآفرینی شهری ایران در این مراسم گفت: این پروژهها شامل افتتاح فضای انتظامی در محله شیرآباد، سالن ورزشی شیرآباد و بهسازی میدان شهید بردبار زاهدان با زیربنای کلی چهار هزار و ۱۳۹ متر مربع است که در مجموع اعتبار ۹۱۳ میلیارد انجام شده است.
مجید روستا ادامه داد: افتتاح این طرحها در راستای ارتقای کیفیت زندگی در محلات هدف بازآفرینی شهری، توسعه سرانههای خدماتی و ورزشی، بهبود فضاهای عمومی و ارتقای سیمای شهری زاهدان انجام شد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای پروژههای بازآفرینی شهری در مناطق کمبرخوردار اظهار کرد: توجه به توسعه زیرساختها و تامین خدمات عمومی در این محلات نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق توسعه متوازن شهری دارد.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: اجرای پروژههای خدماتی، ورزشی و بهسازی فضاهای شهری در محلات هدف علاوه بر رفع بخشی از نیازهای ساکنان میتواند در افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای امنیت و بهبود شرایط محیطی این مناطق موثر باشد.
روستا با اشاره به افتتاح دو پروژه در محله شیرآباد گفت: ایجاد فضای انتظامی و سالن ورزشی در این محله گامی موثر برای تقویت زیرساختهای عمومی و خدماتی و پاسخگویی به بخشی از نیازها و مطالبات ساکنان منطقه است.
روستا همچنین درباره پروژه بهسازی میدان شهید بردبار زاهدان گفت: ساماندهی و بهسازی فضاهای شهری ضمن ارتقای منظر شهری زمینه استفاده مطلوبتر شهروندان از فضاهای عمومی و افزایش سرزندگی محیط شهری را فراهم میکند.
وی تاکید کرد: رویکرد مجموعه راه و شهرسازی در حوزه بازآفرینی شهری اجرای پروژههایی است که آثار و نتایج آن بهصورت مستقیم در زندگی مردم قابل مشاهده باشد و با تکمیل زیرساختهای مورد نیاز شرایط مناسبتری برای سکونت در محلات هدف فراهم شود.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان نیز در مراسم افتتاح فضای کلانتری شیرآباد زاهدان گفت: راهاندازی کلانتری در محله شیرآباد زاهدان در چارچوب تفاهمنامه و با اهتمام شرکت بازآفرینی شهری و همکاری مجموعههای استانی انجام شده است که نقش مهمی در ارتقای امنیت مناطق کمترتوسعهیافته خواهد داشت.
سردار محمدرضا اسحاقی اظهار کرد: امیدواریم این همکاریها در دیگر نقاط استان نیز تداوم داشته باشد و شاهد ایجاد زیرساختهای مورد نیاز امنیتی در مناطق کمترتوسعهیافته باشیم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای انتظامی در دیگر نقاط سیستان و بلوچستان افزود: در ایرانشهر نیز با همکاری مجموعههای مربوط، محلی برای استقرار یک کلانتری در نظر گرفته شده است و منتظر تکمیل ساختمان و ایجاد زیرساختهای لازم هستیم.
سردار اسحاقی تصریح کرد: ایجاد زیرساختهای انتظامی میتواند به افزایش امنیت، اطمینان خاطر شهروندان و فراهم شدن زمینه مناسبتر برای فعالیت اقتصادی، سرمایهگذاری و توسعه مناطق کمتر توسعهیافته کمک کند.
وی با قدردانی از مسئولان گفت: امیدواریم با تداوم این همکاریها، اقدامات مؤثر دیگری در حوزه تأمین امنیت و توسعه زیرساختهای انتظامی در استان به سرانجام برسد.
منبع راه و شهرسازی استان