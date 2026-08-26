باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام دولت آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، توافق پیشنهادی با عربستان در مورد انرژی هسته‌ای را به کنگره آمریکا ارجاع داده و تصریح کرده است که این توافق تنها در صورتی اجرایی خواهد شد که ریاض روابط خود را با رژیم تروریستی اسرائیل عادی‌سازی کند.

این مقام رسمی گفت که این توافق که در ماه ژوئیه گذشته حاصل شد و به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد فناوری هسته‌ای غیرنظامی را به عربستان صادر کنند، روز دوشنبه به کنگره ارجاع داده شد. با این حال سفارت عربستان سعودی در واشنگتن به درخواست رویترز برای اظهار نظر در مورد این توافق پاسخ فوری نداد.

آمریکا با عربستان سعودی یک توافقنامه همکاری هسته‌ای غیرنظامی امضا کرده بود که در اصل، راه را برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان باز می‌کند و شامل راه‌اندازی یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی برای ریاض تحت بند ۱۲۳ قانون انرژی اتمی آمریکا مصوب ۱۹۵۴ می‌شود.

ژوئیه گذشته، رسانه‌های اشغالگر شروط جدید عربستان سعودی را که به دولت آمریکا در مورد پرونده عادی‌سازی روابط با رژیم تروریستی اسرائیل و بازگشت به مسیر آنچه «توافق ابراهیم» نامیده می‌شود، ابلاغ شده بود، فاش کردند.

در همین زمینه، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» گزارش داد که سعودی‌ها پیام‌هایی را به واشنگتن منتقل و تایید کرده‌اند که آماده‌اند تا به بحث در مورد پیوستن به «توافق ابراهیم» بازگردند.

منبع: المیادین