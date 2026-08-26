باشگاه خبرنگاران جوان - سید امیر برهانی نائینی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در آیین افتتاح این طرح که روز چهارشنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۵ همزمان با سومین روز هفته دولت و با حضور نیکزاد نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، فروزان دبیر شورای عالی مناطق آزاد، یونسیان معاون ایمیدرو و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد، اظهار کرد: بهره‌برداری از این طرح، نخستین گام عملیاتی در فعال‌شدن سایت پتروشیمی و پالایشگاهی منطقه ویژه اقتصادی لامرد و ورود این سایت به مرحله تولید است.

او افزود: طرح تولید محصولات زنجیره هیدروکربنی و شیمیایی با سرمایه‌گذاری ۸۱ میلیون دلار بخش خصوصی در زمینی به مساحت قریب به ۱۰ هزار مترمربع اجرا شده و فاز نخست آن با هدف تفکیک میعانات گازی و تولید فرآورده‌های نفتی به بهره‌برداری رسیده است.

۱۹۳۰ میلیارد ریال زیرساخت برای به ثمر رسیدن طرح

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت‌های عمومی برای استقرار صنایع پایین‌دست پتروشیمی گفت: برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح شامل جاده دسترسی، برق، آب و گاز، حدود یک‌هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

برهانی نائینی اظهار کرد: ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز، یکی از الزامات اصلی جذب سرمایه و تبدیل طرح‌های صنعتی از مرحله سرمایه‌گذاری به تولید است و آنچه امروز در سایت پتروشیمی و پالایشگاهی منطقه ویژه اقتصادی لامرد به بهره‌برداری رسید، حاصل فراهم‌شدن همین بستر زیرساختی و ورود سرمایه بخش خصوصی به مرحله تولید است.

او ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد با هدف فراهم‌کردن شرایط مناسب برای استقرار صنایع انرژی‌بر و صنایع پایین‌دست و حرکت در مسیر تکمیل زنجیره ارزش دنبال می‌شود؛ رویکردی که زمینه را برای ورود طرح‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید صنعتی در منطقه فراهم خواهد کرد.

تولید سالانه ۱۴۵ هزار تن فرآورده نفتی در فاز نخست

برهانی نائینی درباره ظرفیت تولید این طرح گفت: فاز نخست پروژه با تمرکز بر تفکیک میعانات گازی و تولید فرآورده‌های نفتی، ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰ هزار تن بنزین، ۳۰ هزار تن دیزل و ۱۵ هزار تن وایت‌اسپریت و حلال‌های هیدروکربنی را دارد.

او افزود: مجموع ظرفیت تولید محصولات این فاز به ۱۴۵ هزار تن در سال می‌رسد و برای آن ارزآوری سالانه حدود ۸۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت: تولید این محصولات در ادامه مسیر توسعه صنایع پایین‌دست، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده از خوراک هیدروکربنی، ظرفیت عرضه محصولات فرآوری‌شده به بازار‌های داخلی و منطقه‌ای را افزایش می‌دهد.

توسعه مجتمع و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش

او درباره مراحل توسعه این مجتمع اظهار کرد: در فاز دوم، توسعه مجتمع با هدف تولید انواع فرآورده‌های نفتی و تکمیل زنجیره ارزش پیش‌بینی شده و استفاده از خوراک نفت خام به میزان ۱۰ هزار بشکه در روز در برنامه توسعه آن قرار دارد.

برهانی نائینی ادامه داد: برای این طرح در فاز‌های پیش‌بینی‌شده، ۱۲۳ نفر اشتغال مستقیم و حدود ۴۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم در نظر گرفته شده است.

او تأکید کرد: رویکرد منطقه ویژه اقتصادی لامرد در سایت پتروشیمی و پالایشگاهی، صرفاً استقرار واحد‌های تولیدی نیست، بلکه ایجاد بستر برای فرآوری خوراک، تولید محصولات با ارزش افزوده، توسعه صنایع پایین‌دست و تکمیل زنجیره ارزش متانول است.

منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جنوب استان فارس از زیرمجموعه‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است که به لحاظ موقعیت استراتژیک در پس کرانه خلیج فارس و دسترسی به منابع عظیم میادین گازی و انرژی، زمینه لازم برای ایجاد واحد‌های پایین دست پتروشیمی و پالایشگاهی در این منطقه فراهم است.