استاندار اردبیل از افتتاح ۵۲۵ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۱ همت و تحویل ۸۶۳ واحد مسکن ملی به مناسبت هفته دولت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسعود امامی یگانه ضمن تبریک هفته دولت، اظهار کرد: معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده که به نمایندگی از دولت در استان اردبیل حضور دارند و در سطح استان، مجموعاً ۵۲۵ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۱ همت در نقاط مختلف افتتاح شد.

او افزود: در شهرستان اردبیل، عملیات اجرایی تعدادی از پروژه‌ها آغاز و تعدادی نیز به پایان رسید. از جمله، ۸۶۳ واحد مسکن ملی در شهر اردبیل تحویل متقاضیان شد. افزون بر این، حدود ۱۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر و CHP وارد مدار گردید و عملیات اجرایی ۴۶ مگاوات دیگر نیز شروع شد.

استاندار اردبیل گفت: کلنگ‌زنی شهرک کشاورزی و شیلات به وسعت ۱۵۰ هکتار با سرمایه‌گذاری ۱۴ همت که برای ۲ هزار نفر اشتغال‌زایی خواهد داشت، و نیز آغاز عملیات شهرک تخصصی فناوری در حمایت از فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان، از دیگر اقدامات مهم است. این پروژه‌ها در حوزه‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی، گلخانه‌ای، صنعت و عمران، گامی مؤثر در توسعه استان و خدمت به مردم شریف اردبیل خواهد بود.

منبع: استانداری

برچسب ها: هفته دولت ، پروژه های عمرانی ، شهرک کشاورزی
خبرهای مرتبط
افتتاح ۶۰ پروژه عمرانی محرومیت زدایی در اردبیل
اجرای سالانه ۳ هزار میلیارد تومان پروژه راهداری در اردبیل
اجرای ۲۰۰ هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی در شهر اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha