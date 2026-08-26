باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- امجد حسین‌پناهی با اشاره به مأموریت این صندوق در چارچوب اصل ۲۹ قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از سال ۱۳۸۴، اظهار کرد: هدف اصلی صندوق، ارائه خدمات بیمه‌ای به اقشار فاقد رابطه کارگری و کارفرمایی برای حفظ کرامت و گسترش عدالت اجتماعی است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان شرایط و گروه‌های مشمول را تشریح کرد و افزود: تمامی افراد ۱۸ تا ۵۰ سال در سه گروه «سکونت» (روستاییان، عشایر و ساکنان شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر)، «اشتغال» (کشاورزان، قالی‌بافان، زنبورداران، فعالان صنایع‌دستی، مشاغل خانگی، کارگران فصلی، زنان خانه‌دار روستایی و عشایری، کارکنان نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی، بسیجیان و فعالان قرآن و عترت) و «شغل و سکونت» (رانندگان حمل بار و مسافر بین‌شهری ساکن مناطق مشمول) می‌توانند تحت پوشش قرار گیرند.

وی با تبیین نحوه پرداخت حق بیمه تصریح کرد: حق بیمه سالانه ۱۵ درصد از سطح درآمدی انتخابی بیمه‌شده است که ۱۰ درصد آن به‌صورت یارانه دولتی تأمین می‌شود و بیمه‌شده تنها ۵ درصد باقی‌مانده را می‌پردازد؛ این مبلغ در سال جاری از کف یک میلیون تومان تا سقف هفت میلیون تومان متناسب با سطح انتخابی تعیین شده است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان درباره تعهدات صندوق گفت: بیمه‌شدگان از تعهدات بلندمدت شامل مستمری بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی کلی، مستمری بازماندگان (فوت)، کمک‌هزینه کفن و دفن و امکان نقل و انتقال سوابق با سایر صندوق‌های بیمه‌ای بهره‌مند می‌شوند.

به گفته وی، هم‌اکنون حدود ۱۳۵ هزار بیمه‌شده اصلی در کردستان تحت پوشش هستند و ۶ هزار و ۵۰۰ خانوار نیز مستمری ماهانه دریافت می‌کنند.

وی با دعوت از اعضای تعاونی‌های مرزنشینان و صنایع‌دستی برای ثبت‌نام در نزدیک‌ترین کارگزاری شهرستان محل سکونت، خاطرنشان کرد: این مجموعه آمادگی دارد با تعامل مستمر با فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها، شوراها، جهاد کشاورزی و تعاون روستایی، چتر بیمه‌ای را بر تمامی اقشار فاقد پوشش بیمه اجباری استان بگستراند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان همچنین از برگزاری همایش تخصصی منطقه‌ای با حضور مدیران صندوق‌های استان‌های کردستان، همدان و کرمانشاه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان ارشد استانی طی هفته آینده خبر داد.