باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - امرایی با تشریح برنامه‌های هفته دولت در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان اظهار کرد: از مجموع طرح‌های پیش‌بینی‌شده، ۴۰ طرح با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان در این هفته به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این طرح‌ها طیف گسترده‌ای از پروژه‌های عمرانی و ایمنی جاده‌ای را شامل می‌شود که از جمله آنها می‌توان به روکش و بهسازی ۱۱۲ کیلومتر از راه‌های شریانی، احداث ۳۲ کیلومتر راه جدید روستایی و بهسازی ۱۰۷ کیلومتر از راه‌های روستایی اشاره کرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان ادامه داد: همچنین ۹ طرح در حوزه ایمن‌سازی جاده‌ها در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد و چهار دستگاه ماشین‌آلات راهداری نیز رونمایی خواهد شد.

امرایی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های پل‌سازی در استان گفت: ۱۶ دستگاه پل جدیدالاحداث نیز در این ایام به بهره‌برداری می‌رسد که نقش مهمی در ارتقای ایمنی و پایداری مسیرهای ارتباطی استان خواهد داشت.

آغاز عملیات اجرایی ۳۳ طرح جدید

وی از آغاز عملیات اجرایی ۳۳ طرح دیگر در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه‌ها نیز یک هزار و ۵۲۲ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

به گفته امرایی، مجموع اعتبارات پروژه‌های قابل افتتاح و کلنگ‌زنی هفته دولت در حوزه راهداری لرستان به بیش از ۳ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان می‌رسد که نشان‌دهنده حجم قابل توجه فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی این دستگاه در استان است.

لرستان؛ در خط مقدم جابه‌جایی کالا در شرایط بحرانی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد ناوگان حمل‌ونقل استان در شرایط بحرانی اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، با وجود شرایط ناامن، ناوگان حمل‌ونقل لرستان نقش مهمی در جابه‌جایی کالاهای اساسی ایفا کرد و ۴ هزار و ۱۰ سرویس کامیون برای انتقال کالاهای ضروری انجام شد.

امرایی افزود: در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز در مجموع یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا از بنادر جنوبی کشور جابه‌جا شد که حدود ۳۰۰ هزار تن از این میزان توسط ناوگان حمل‌ونقل لرستان منتقل شد.

وی تأکید کرد: مجموع این اقدامات موجب شد لرستان در جریان جنگ‌های اخیر، در حوزه حمل کالا در رتبه دوم کشور قرار گیرد؛ جایگاهی که به گفته وی، بیانگر ظرفیت و توان بالای ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان در شرایط عادی و بحرانی است.

زیرساخت‌های لرستان زیر آتش؛ تداوم خدمت‌رسانی متوقف نشد

امرایی با اشاره به آسیب‌هایی که در جریان حملات اخیر به زیرساخت‌های جاده‌ای استان وارد شد، گفت: در جریان جنگ رمضان، زیرساخت‌های ارتباطی استان بارها مورد تهاجم قرار گرفتند.

وی افزود: آزادراه خرم‌آباد ـ بروجرد پنج بار بمباران شد و مسیر خرم‌آباد ـ پل‌زال نیز دو بار مورد حمله قرار گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان ادامه داد: در گردنه رازان در مسیر خرم‌آباد ـ دورود نیز رادارخانه آسیب دید، اما با وجود این شرایط، مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به فعالیت خود ادامه داد و تلاش شد جریان تردد و جابه‌جایی کالا و مسافر متوقف نشود.

جابه‌جایی هزاران مسافر در مناسبت‌های مهم

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت ناوگان مسافری لرستان گفت: در جریان مراسم تشییع رهبر شهید، ۱۵ هزار مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل استان جابه‌جا شدند.

امرایی همچنین از جابه‌جایی ۴۱ هزار زائر اربعین توسط ناوگان لرستان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۲ هزار نفر زائران لرستانی بودند.

وی افزود: در دهه پایانی ماه صفر نیز ۳ هزار و ۵۰۰ نفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی لرستان برای زیارت حرم مطهر رضوی اعزام شدند.