باشگاه خبرنگاران جوان - صدیقه ربیعی مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری قزوین گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و حمایت‌های صورت گرفته، امسال و همزمان با هفته دولت شاهد بهره‌برداری از ۶۲۳ پروژه عمرانی و خدماتی در روستا‌های استان قزوین هستیم که این دستاورد، گویای عزم جدی دولت برای زدودن غبار محرومیت از چهره مناطق روستایی است.

وی با اشاره به حجم بالای سرمایه‌گذاری برای این پروژه‌ها اضافه کرد: برای تکمیل و بهره‌برداری از این تعداد پروژه و با تخصیص اعتبارات صورت گرفته، نه تنها سیمای کالبدی روستا‌ها را دگرگون شده خواهیم یافت بلکه در بهبود سطح کیفی زندگی و ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه روستایی نقشی کلیدی صورت خواهد گرفت.

ربیعی در تشریح جزییات طرح‌های آماده افتتاح به تمرکز بر حوزه‌های نوین و زیرساختی اشاره کرد و افزود: یکی از اولویت‌های اصلی ما در سال جاری، حرکت به سمت انرژی‌های پاک و توسعه زیرساخت‌های پایدار است، در همین راستا، اجرای نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس ۳۰ و ۵ کیلوواتی در تعدادی از روستا‌ها به بهره‌برداری می‌رسد.

این مسئول ادامه داد: همچنین، افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی شهیدآباد در بخش مرکزی آوج، یکی از پروژه‌های شاخص و افتخارآمیز ما است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای مناطق روستایی برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و حرکت به سوی خودکفایی اقتصادی است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری قزوین ادامه داد: علاوه بر پروژه‌های حوزه انرژی، در بخش عمران روستایی نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده، اجرای پروژه‌های زیربنایی شامل جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر در تعداد زیادی از روستا‌ها به اتمام رسیده که این امر در تسهیل تردد و بهبود وضعیت بهداشتی و زیست‌محیطی معابر روستایی تاثیر بسزایی دارد، همچنین در راستای حفظ بافت سنتی و گردشگری، پروژه‌های سنگ‌فرش معابر با رعایت معماری بومی اجرا شده است.

وی به تقویت زیرساخت‌های رفاهی و ورزشی نیز اشاره کرد و گفت: برای غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان روستایی، پروژه‌های احداث چمن مصنوعی در دستور کار قرار گرفت که در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند، در کنار این موارد، ارتقای ضریب امنیت روستا‌ها از طریق اجرای سامانه‌های پایش تصویری و نظارتی و همچنین احداث ساختمان دهیاری‌ها با هدف ارایه خدمات اداری مطلوب‌تر به روستاییان از دیگر اقداماتی است که در این هفته تقدیم مردم شریف مناطق روستایی استان خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری قزوین بیان کرد: ما با تمام توان و با تکیه بر مشارکت دهیاران و شوراها، روند آبادانی روستا‌ها را با شتاب بیشتری پیگیری می‌کنیم، هدف نهایی، کاهش فاصله میان سطح خدمات‌رسانی در شهر و روستا و فراهم‌سازی بستر مناسب برای مهاجرت معکوس از شهر‌ها به روستا‌ها با ایجاد اشتغال پایدار و زیرساخت‌های مناسب خواهد بود و معتقدیم روستا‌ها کانون‌های مولد ثروت و فرهنگ هستند و حمایت از این مناطق، تقویت بنیان‌های توسعه ملی را در پی خواهد داشت.

منبع: امور روستایی قزوین