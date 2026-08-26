باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم «پهلوان هرگز نمیمیرد» به کارگردانی محمد کریمی، به مناسبت بزرگداشت جهان پهلوان غلامرضا تختی و روز ملی کشتی، چهارشنبه ۴ شهریور از شبکه نمایش سیما پخش خواهد شد.
«پهلوان هرگز نمیمیرد» در سال ۱۳۹۸ توسط محمد کریمی تهیه شده است، امشب ساعت ۲۱ روانه آنتن میشود.
«پهلوان هرگز نمیمیرد» که یکی از فیلمهای منتخب دوازدهمین دوره جشنواره فیلمهای ورزشی بوده، به زندگی جوانی میپردازد که برای تصاحب پیراهن تیم ملی کشتی و رسیدن به آرزویش، با سختیها و چالشهای بسیاری روبهرو میشود.
داستان فیلم در آستانه دریافت دوبنده تیم ملی برای این قهرمان جوان، به مشکلات پیشبینینشدهای میپردازد که مسیر زندگی او را تغییر میدهد. این اثر سینمایی، مرام و مسلک پهلوانی را از نگاهی نو و متفاوت مورد بررسی قرار میدهد.
در این فیلم بازیگرانی همچون سعید کریمی، جعفر دهقان، پریسا گلدوست، شیوا خسرومهر، علی اصغر لطفی، مهدی فقیه، رحمان مقدم، غلامرضا اصانلو، حشمت آرمیده، حمید کریمی، مهدی قنبری و کیانوش گرامی ایفای نقش کردهاند.
منبع: شبکه نمایش