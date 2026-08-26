شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در شهرستان صالح آباد را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهل روز از نوای حزنآلود تشییع تا یادآوریِ تلخ لحظه اعلام شهادت از رسانه گذشت، هر ثانیهاش برای مردم شهید پرور صالحآباد استان خراسان رضوی یک تاریخ است. با وجود اینکه حدود شش ماه است که این عالم مجاهد به درجه رفیع شهادت رسیده، مردم انقلابی این شهرستان آمدهاند تا آخرین نفس، پایِ عهدی که با تو بستیم میمانیم.
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منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی
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