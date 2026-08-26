باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، به موجب مفاد یادداشت تفاهم همکاری آموزشی میان سازمان جهاد دانشگاهی تهران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست استان البرز که در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۵ به امضاء روسای این دو سازمان رسید، سازمان جهاد دانشگاهی تهران متعهد شد نیروی متخصص ماهر در حوزه کشاورزی تربیت کند.

بر اساس مباحث مطرح شده در جلسه امضای یادداشت تفاهم همکاری آموزشی میان سازمان جهاد دانشگاهی تهران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست استان البرز مقرر شد این دو سازمان در زمینه‌هایی، چون تربیت مدرس، تربیت مدیر حوزه مالی، متخصص در حوزه مهارت‌های نرم، تربیت متخصص ماهر و آشنا به مهارت‌های مدیریتی و ... همکاری مستمر آموزشی داشته باشند.

علی مهرآفرین، دبیر شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست استان البرز از معضلات مطرح در عرصه کشاورزی را نبود مهارت و تبحر لازم در میان دانش‌آموختگان دانشگاهی در این بخش برشمرد و افزود: در حوزه کشاورزی و تولیدات گیاهی بحث استانداردسازی و آموزش‌های مهارتی مطرح است که سازمان جهاد دانشگاهی تهران در این حوزه پیشرو است.

وی، با بیان این‌که دانش‌آموختگان دانشگاهی امروز پاسخگوی نیاز جامعه نیستند، گفت: می‌توان استاندارد‌هایی برای آموزش‌های کوتاه‌مدت در حوزه آموزش‌های مهارتی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تعریف کرد تا تربیت نیروی متخصص ماهر داشته باشیم.

دبیر شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست استان البرز با بیان این‌که این آموزش‌ها می‌تواند در نهایت جنبه ملی پیدا کند، افزود: البرز می‌تواند پایلوتی برای اجرای سراسری آن در کل کشور باشد.

افراد با تحصیلات آکادمیک مهارت لازم را برای فعالیت در عرصه کشاورزی ندارند

در ادامه این جلسه مجید لقمان‌پور، عضو شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست استان البرز یکی از انگیزه‌های مهم برای انعقاد این تفاهم‌نامه را تربیت نیروی ماهر در حوزه کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد: افراد با تحصیلات آکادمیک مهارت لازم را برای فعالیت در عرصه کشاورزی ندارند.

وی عدم توان مدیریت در این عرصه را از دیگر مشکلات عنوان و تصریح کرد: در بسیاری از موارد به علت سوء مدیریت دچار ضعف و نقصان می‌شوند و استان البرز به لحاظ کشاورزی می‌تواند پایلوت ملی برای این کار محسوب شود تا این آموزش به دیگر مناطق کشور تسری یابد.

عضو شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست استان البرز با بیان این‌که استان البرز به‌عنوان دبیرخانه گیاهان دارویی کشور هم به‌شمار می‌رود، افزود: البرز نخستین استانی است که با دو مجموعه ملی یک کنسرسیوم سه جانبه را مدیریت می‌کند و از نقاط قوت کشاورزی البرز تولید گیاهان دارویی است که ارزآوری مناسبی هم برای کشور داشته است.

مهندس فریبا جباری، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست استان البرز هم با اشاره به آغاز فعالیت این سازمان در دهه ۸۰ گفت: از ابتدا تاکنون همواره دغدغه توانمندسازی اعضای سازمان را داشته‌‎ایم، اما تاکنون بازخورد مناسبی دریافت نکرده‌ایم.

وی با تأکید بر ضرورت جذب نیروی متخصص ماهر در بازار کار خاطرنشان کرد: به علت نبود همین مهارت ها، بسیاری از فرصت‌های شغلی از دست می‌رود، چون دانش‌آموختگان دانشگاهی نه توان و نه جسارت لازم برای ورود به بازار کار را ندارند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان البرز با بیان این‌که به همین علت رویکرد آموزشی این سازمان به رویکرد مهارتی تغییر یافته است، گفت: برای جذب نیرو فرد باید دوره مصاحبه و دوره عملی را طی کرده باشد تا بتواند وارد بازار کار شود.

در ادامه اصغر کهندل، عضو هیان علمی گروه کشت و بافت جهاددانشگاهی با اشاره به وجود حوزه تخصصی کشاورزی در سازمان جهاد دانشگاهی تهران در ادامه دوره‌های آموزشی مهارتی این سازمان را برای فراگیران مناسب ارزیابی کرد و افزود: این بخش از سازمان جهاد دانشگاهی تهران دستاورد‌های خوبی هم از قبیل کشت بافت در حوزه کشاورزی داشته است در کنار آن بخش R&D هم کار می‌کند تا با جامعه دانشجویی و دانشگاهی تبادلاتی داشته باشد.

وی، منابع انسانی سازمان جهاد دانشگاهی تهران را مناسب دانست و خاطرنشان کرد: وجود فضای فیزیکی مناسب برای موضوعات آموزش مهارتی حائز اهمیت است که این سازمان دارای مزرعه، گلخانه تولیدی، پژوهشی، تجاری و دو آزمایشگاه دارد که این موارد می‌تواند در تدوین دوره‌های آموزشی مد نظر قرار گیرند.

مأموریت سازمان جهاد دانشگاهی تهران در حوزه آموزشی تربیت نیروی متخصص ماهر است

هادی ابراهیمی، معاون آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، هم مأموریت این سازمان در معاونت آموزشی را تربیت نیروی متخصص ماهر برشمرد و افزود: این سازمان می‌تواند در حوزه‌های مختلف از جمله مهارت‌های نرم، مدیر مالی، مدیر عامل حرفه‌ای، مدیران آشنا به قوانین کسب و کار، بیمه، مالیات، حقوق تجارت و بودجه‌ریزی و ... تربیت کند.

وی تربیت مدرس در سطح ملی را از قابلیت‌های معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران دانست و خاطرنشان کرد: سپس این افراد باید در دوره‌های دو تا سه ساله مجدداً آموزش ببینند تا با علم روز آشنا شوند.

در پایان محمد ولدخانی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران، با بیان این‌که در این سازمان برای جذب نیرو مدل شایستگی تعریف شده است، گفت: تربیت نیروی متخصص زمان‌بر و مستلزم صرف انرژی و هزینه است فرد در بدو ورود باید مهارت‌های لازم را داشته باشد.

وی از مهم‌ترین بخش‌های طراحی مدل آموزشی را پاسخ دادن به نیاز‌های جامعه دانست و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون آموزش صرفاً برای آموزش است و خروجی مهارتی ندارد چرا باید در کنار دانشگاه‌ها مراکز آموزشی فنی حرفه‌ای فعال باشند؟ در حالی که آموزش دانشگاهی نیز باید متناسب با نیاز‌های جامعه و مبتنی بر مهارت‌محوری باشد.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران، با بیان این‌که برای طراحی یک برنامه آموزشی باید در ابتدا در جامعه نیازسنجی شود، ادامه داد: شاید تدریس برخی موارد سود و آورده مالی داشته باشد، اما نیازی از جامعه را برطرف نمی‌کند ما برای همه دوره‌های آموزشی مدل شایستگی تعریف کردیم به این معنا که فراگیر در پایان این دوره آموزشی باید به چه توانمندی‌هایی رسیده باشد. هدف از دوره‌های آموزشی ما تربیت فرد مهارتی برای راهبری است.

با حضور محمد ولدخانی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران، هادی ابراهیمی، معاون آموزشی سازمان، مهندس فریبا جباری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست استان البرز، علی مهرآفرین، دبیر شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان البرز، مجید لقمان‌پور، خزانه‌دار و عضو شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست استان البرز یادداشت تفاهم همکاری آموزشی به امضا رسید که به موجب آن ضمن استفاده متقابل از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های یکدیگر سازمان جهاد دانشگاهی تهران متعهد شد تا نیروی متخصص و ماهر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی تربیت کند.



