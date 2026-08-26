دست‌کم سه پالایشگاه هندی و یک شرکت بزرگ انرژی جهانی به دلایل امنیتی قصد دارند استفاده از کشتی‌هایی که در فهرست سیاه ایران هستند را متوقف کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رویترز به نقل از چهار منبع آگاه فاش کرد که حداقل سه پالایشگاه نفت هند و یک شرکت بزرگ انرژی جهانی به دلیل نگرانی‌های امنیتی قصد دارند استفاده از کشتی‌هایی که در فهرست سیاه جدید ایران قرار دارند، از جمله انتقال کشتی به کشتی، را متوقف کنند.

یک منبع آگاه در یک پالایشگاه هندی به رویترز گفت: «ما از همکاری با کشتی‌های اجاره‌ای خود، انتقال کشتی به کشتی یا هر چیز مرتبط با کشتی‌های متخلف برای حمل کالا از خاورمیانه خودداری خواهیم کرد.»

به گفته این آژانس، چندین شرکت اجاره کشتی و کشتیرانی در حال بررسی داخلی این موضوع هستند که آیا انتقال کشتی به کشتی را ادامه دهند یا خیر. یکی از خریداران نفت خام گفت که خرید نفت به صورت تحویل تا مقصد نهایی امن‌تر از خرید نفت به صورت تحویل در محل در سایت‌های انتقال کشتی به کشتی در خلیج عمان است.

این پس از آن صورت گرفت که تهران روز یکشنبه فهرست سیاهی از ۴۵ کشتی را اعلام کرد که به گفته این کشور قوانین عبور از تنگه هرمز را نقض کرده‌اند و تایید کرد که علیه هر کشتی حامل بار با آنها اقدام خواهد کرد.

پیش از این، نهاد مدیریت آبراه‌های خلیج فارس ایران هشدار داده بود که کشتی‌هایی که با کشتی‌های متخلف همکاری کنند، در فهرست متخلفان قرار خواهند گرفت. این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به دلیل نقض ترتیبات ایران برای عبور از تنگه هرمز توسط برخی کشتی‌ها، این کشتی‌ها در عبور آینده خود از این تنگه با محدودیت‌هایی از جمله جریمه، توقیف یا مصادره مواجه خواهند شد.»

منبع: المیادین

برچسب ها: تنگه هرمز ، کشتیرانی
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