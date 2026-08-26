معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: به منظور ارتقاء سطح ایمنی و کاهش سوانح رانندگی، عملیات گسترده اصلاح ۱۸۱ نقطه پرتصادف جاده‌ای با صرف اعتبار ۴۱۴۳ میلیارد تومان انجام شده است.

 رضا اکبری  معاون وزیر راه وشهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: با هدف توسعه زیرساخت‌ها و ابنیه فنی جاده‌ای، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها و همچنین تقویت و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری، پروژه‌های متعددی در سطح کشور اجرایی شده و در هفته دولت سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

وی بیان کرد: به‌منظور ارتقاء سطح ایمنی و کاهش سوانح رانندگی، عملیات گسترده اصلاح ۱۸۱ نقطه پرتصادف جاده‌ای با صرف اعتبار ۴۱۴۳ میلیارد تومان انجام شده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری از احداث ۶۹۱ کیلومتر راه روستایی با تخصیص اعتبار ۵۵۵۷ میلیارد تومانی به منظور تسهیل و ایمن‌سازی تردد روستائیان خبر داد و افزود: همچنین عملیات بهسازی و تعریض ۱۴۵۳ کیلومتر راه فرعی و روستایی با صرف اعتبار ۵۶۷۹ میلیارد تومان به اتمام رسیده و آماده افتتاح است.

اکبری عنوان کرد: از سویی عملیات بهسازی و تعریض ۱۴۸ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی و بهسازی، لکه‌گیری و روکش آسفالت ۶۶۳۹ کیلومتر جمعا با تأمین اعتبار ۲۰ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومانی عملیاتی شده است.

وی با اشاره به احداث و بازسازی ۱۴۸۶ دستگاه ابنیه فنی، پل و تونل با تخصیص اعتبار ۲۲۶۹ میلیارد تومان با هدف ارتقاء پایداری زیرساخت‌های جاده‌ای کشور، خاطرنشان کرد: همچنین ۴۶ پروژه ایمن‌سازی، خط‌کشی راه و نصب علائم جاده‌ای با صرف بودجه ۱۱۷۳ میلیارد تومانی و به‌منظور ایجاد بستر‌های لازم برای عبور و مرور ایمن و آسان کاربران جاده‌ای اجرایی شده است.

 رئیس سازمان راهداری تأکید کرد: روشنایی ۹۱ کیلومتر از راه‌ها و تونل‌ها و ۲۲۲ نقطه از سطح جاده‌ها با مجموع اعتبار ۶۸۹ میلیارد تومان و با هدف تسهیل تردد رانندگان به‌ویژه در شب‌هنگام و جلوگیری از وقوع تصادفات رانندگی تأمین شده است.

اکبری با اشاره به احداث، تکمیل و بهسازی ۵۱ باب راهدارخانه با صرف اعتبار ۵۳۱ میلیارد تومان، ادامه داد: همچنین با احداث پنج باب آشیانه ماشین‌آلات و انبار شن و نمک و خرید، بازسازی اساسی و تعمیرات ۲۹۳ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری با مجموع اعتبار ۶۷۰ میلیارد تومان، امکانات مناسبی برای سهولت تردد هموطنان و جلوگیری از انسداد راه‌ها در فصول سرد سال فراهم شده است.

وی به اجرای ۴۸۰ کیلومتر حفاظ بتنی و فلزی جدید با تأمین اعتبار ۵۷۶۵ میلیارد تومانی و به‌منظور افزایش سطح ایمنی تردد‌های جاده‌ای اشاره و تصریح کرد: در راستای توسعه و تقویت سامانه‌های هوشمند جاده‌ای، ۵۶ دستگاه سامانه نظارت تصویری و ثبت تخلفات با مجموع اعتبار ۲۲۰ میلیارد تومان در سطح راه‌ها نصب شده است.

معاون وزیر گفت: همچنین ۱۹ باب مجتمع خدماتی - رفاهی بین‌راهی با سرمایه‌گذاری ۱۲۴۸ میلیارد تومانی در راستای توسعه خدمات رفاهی در سطح جاده‌ها احداث شده و آماده بهره‌برداری است.

اکبری اظهار کرد: ارزش کنونی پروژه‌های اجرا شده در گستره شبکه جاده‌ای کشور، هم‌اکنون معادل ۶۲ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راهداری
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