مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از اجرای عملیات رصد و پایش مستمر باغات مرکبات با هدف کنترل جمعیت مگس میوه مدیترانه‌ای و ارتقای سطح سلامت محصولات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - هادی‌زاده معاون مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: عملیات میدانی ارزیابی وضعیت سلامت باغات مرکبات با حضور کارشناس معین شهرستان در منطقه حسین‌آباد مرانده عملیاتی شد. در این فرآیند، وضعیت دو واحد باغی به مساحت مجموعاً ۱ تا ۱.۵ هکتار از منظر شیوع آفات، بویژه مگس میوه مدیترانه‌ای و سایر بیماری‌های گیاهی مورد پایش دقیق قرار گرفت.

او با بیان اینکه پایش هوشمندانه و نظارت فنی بر کانون‌های آلودگی، اولویت اصلی ما در حفظ پتانسیل تولید است، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و حساسیت مرحله رشدی مرکبات، شناسایی به‌موقع و اتخاذ راهکار‌های پیشگیرانه توسط کارشناسان معین، گامی ضروری برای جلوگیری از گسترش خسارت و تضمین کیفیت محصول نهایی در سال زراعی جاری است.

هادی‌زاده در ادامه با اشاره به ضرورت تداوم آموزش‌های ترویجی به بهره‌برداران، گفت: هدف از این عملیات، انتقال دانش فنی به باغداران برای مدیریت صحیح باغ و اجرای به‌موقع عملیات بهزراعی است تا علاوه بر کاهش وابستگی به سموم شیمیایی، شرایط برای تولید محصول سالم فراهم شود.

او افزود: این اقدامات تخصصی نقشی کلیدی در پایداری تولید، حفظ سرمایه‌های ملی، رونق اقتصاد روستاییان و حمایت عملی از فعالان عرصه کشاورزی ایفا می‌کند و مدیریت جهاد کشاورزی آمل با تمامی توان برای صیانت از دسترنج کشاورزان و ارتقای ضریب امنیت غذایی در منطقه در میدان حضور دارد.

برچسب ها: باغات مرکبات ، مگس میوه مدیترانه
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