باشگاه خبرنگاران جوان - در پی دستور اصغر جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ستار شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، به همراه یوسف سبحانی، بازرس کل امور نفت این سازمان و جمعی از سربازرسان حوزه پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، با حضور شبانه در چند جایگاه سوخت تهران، نحوه خدماترسانی و وضعیت عرضه بنزین و نفتگاز را از نزدیک ارزیابی کردند.
در جریان این بازدید، مسئولان سازمان بازرسی ضمن گفتوگوی رو در رو با مراجعان حاضر در جایگاهها، مسائل و مشکلات موجود را بهصورت میدانی بررسی کردند.
با توجه به اهمیت تأمین و توزیع سوخت در پایتخت، این بازدیدها با هدف جلوگیری از اختلال در روند سوخترسانی و صیانت از حقوق شهروندان انجام شد.
پس از جمعبندی مشکلات و نواقص مشاهدهشده، دستورات لازم برای رفع مشکلات مردم و بهبود روند توزیع سوخت به مدیران ذیربط، بهویژه مسئولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، صادر شد تا از بروز اختلال در روزهای آینده جلوگیری شود.
این اقدام در آستانه اوج سفرهای تابستانی صورت گرفت؛ دورهای که مدیریت صحیح عرضه و توزیع سوخت برای پاسخگویی به نیاز عمومی و جلوگیری از ایجاد صفهای طولانی، از اهمیت ویژهای برخوردار است.