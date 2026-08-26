باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حجتالاسلام احمد جلیلی، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)، با اشاره به اهمیت نقش رسانهها در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، اظهار کرد: نقش خبرگزاریها، خبرنگاران و فعالان رسانهای در ناکامی و شکست دشمن، چه در جنگ ۱۲روزه و چه در دیگر عرصهها، نقشی تعیینکننده و اثرگذار است.
وی افزود: یکی از مهمترین وظایف رسانهها، تبیین صحیح و روشن اهداف دشمن برای افکار عمومی است، چرا که هنوز برای بخشی از جامعه بهدرستی تشریح نشده که طراحی دشمن صرفاً متوجه یک جریان یا گروه خاص نیست، بلکه اصل ایران و موجودیت کشور را هدف قرار داده است.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) ادامه داد: امروز همه عرصهها درگیر یک نبرد ترکیبی هستند و هر حوزهای، از اقتصاد و دیپلماسی گرفته تا میدان نظامی و رسانه، به سنگری برای مقابله با دشمن تبدیل شده است؛ در این میان، رسانه و خبررسانی در خط مقدم این نبرد قرار دارند.
جلیلی با بیان اینکه روایت اول از مهمترین مأموریتهای رسانههاست، تصریح کرد: اصحاب رسانه باید نخستین روایت از وقایع و حوادث را با دقت، سرعت و صحت در اختیار مردم قرار دهند و اجازه ندهند دشمن فضای رسانهای را به دست بگیرد.
وی همچنین بر ضرورت روایت واقعیتهای انسانی جنگ تأکید کرد و گفت: رسانهها باید برای افکار عمومی ایران و جهان روشن کنند که قربانیان حملات و موشکبارانها چه کسانی هستند، چه خانوادههایی آسیب میبینند و خانه و زندگی چه افرادی ویران میشود.
جلیلی افزود: دشمن در حالی مدعی حمایت و نجات مردم ایران است که رسانهها باید با صداقت، آثار واقعی این حملات و پیامدهای انسانی آن را برای جامعه بازگو کنند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) در پایان خاطرنشان شد: رسانهها در جنگ ترکیبی دشمن، خط مقدم جبهه تبیین هستند و باید با روایت اول، تشریح اهداف دشمن علیه اصل ایران و بازتاب پیامدهای انسانی حملات، مانع تسلط دشمن بر فضای افکار عمومی شوند.