باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- اقبال خانی، رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان، در حاشیه این آیین اظهار کرد: عملیات احداث سالن ورزشی «وطن ـ ترنم» از سال ۱۳۹۶ با استفاده از اعتبارات ملی و استانی آغاز شده و این مجموعه در زمینی به مساحت ۹۰۰ مترمربع همراه با محوطه‌ای بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث شده است.

نخستین سالن تخصصی ورزشی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه در غرب کشور

وی با بیان اینکه این سالن با هدف توسعه فضا‌های ورزشی استاندارد و متناسب با نیاز‌های دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه طراحی شده، افزود: سالن «وطن ـ ترنم» امکان انجام رشته‌هایی همچون فوتسال، گلبال و سایر ورزش‌های ویژه را فراهم می‌کند و نخستین سالن تخصصی ورزشی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه در غرب کشور به شمار می‌رود.

خانی با تأکید بر اینکه ایجاد زیرساخت‌های استاندارد ورزشی علاوه بر کمک به رشد و سلامت جسمی دانش‌آموزان، در ارتقای روحیه، نشاط، توانبخشی و کیفیت فرایند‌های آموزشی آنان نیز نقش مؤثری دارد، از دستگاه‌های اجرایی، خیرین مدرسه‌ساز و مجموعه‌های همکار خواست مشارکت و همراهی بیشتری برای تکمیل و تجهیز مدارس و مراکز استثنایی استان داشته باشند.

افتتاح سالن چند منظوره و کلنگ‌زنی سالن ورزشی هنرستان نوآوران

در همین روز، آیین افتتاح سالن چند منظوره و کلنگ‌زنی سالن ورزشی هنرستان استثنایی نوآوران سنندج نیز با حضور سالار قاسمی، سید فواد حسینی، سید غریب سجادی فرماندار سنندج، اقبال خانی و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه آموزش و پرورش استثنایی استان برگزار شد.

سید فواد حسینی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، در این مراسم گفت: کارگاه نجاری این سالن چند منظوره با مساحت ۲۰۰ مترمربع، با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان و تجهیزات کارگاهی به ارزش ۵ میلیارد تومان، برای استفاده دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه به بهره‌برداری رسید. وی افزود کلنگ‌زنی زمین ورزشی این هنرستان نیز در زمینی به مساحت ۱۰ در ۲۰ متر مربع و با تخصیص اعتبار اولیه ۵۰۰ میلیون تومان انجام شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه در هنرستان پسرانه نوآوران، ۷۰ دانش‌آموز پسر در دوره اول متوسطه پیش‌حرفه‌ای و دوره دوم کاردانش در گروه‌های دانش‌آموزی کم‌توان ذهنی، چند معلولیتی و اتیسم از خدمات آموزشی، پرورشی، توانبخشی و حمایتی این اداره‌کل بهره‌مند می‌شوند، تأکید کرد: مهارت‌آموزی، استعدادیابی و تقویت مهارت‌های پایه با رویکرد کارآفرینی می‌تواند بسیاری از نیاز‌های آینده بازار کار را با ظرفیت درونی دانش‌آموزان تطبیق دهد.

حسینی در پایان با تأکید بر توجه به حرفه‌آموزی و مهارت‌های زندگی، دستیابی به خودکفایی فردی و ارتقای انگیزه فعالیت دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه را عاملی مؤثر در کاهش محدودیت‌های آنان و فراهم‌سازی زمینه اشتغال و مشارکت اجتماعی دانست.