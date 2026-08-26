باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استاندار لرستان با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان، از اجرای ۲۵ پروژه فیبر نوری در نقاط مختلف لرستان طی ماه جاری خبر داد و گفت: مجموع اعتبار اختصاص‌یافته به این پروژه‌ها به ۱۷۴ میلیارد تومان می‌رسد.

وی توسعه شبکه فیبر نوری را یکی از الزامات اساسی برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی استان دانست و اظهار کرد: برخورداری از شبکه ارتباطی پرظرفیت و پایدار، امروز دیگر یک ضرورت صرفاً فنی نیست، بلکه بخش مهمی از زیرساخت توسعه اقتصادی، اجتماعی و خدماتی به شمار می‌رود.

استاندار لرستان تأکید کرد که گسترش فیبر نوری می‌تواند بستر مناسبی برای فعالیت کسب‌وکارهای جدید، توسعه خدمات الکترونیکی و فراهم شدن زمینه استفاده گسترده‌تر از فناوری‌های نوین در استان ایجاد کند.

به گفته وی، توسعه این زیرساخت‌ها نقش مهمی در افزایش کیفیت و سرعت دسترسی به اینترنت، تقویت ارتباطات و ایجاد ظرفیت‌های تازه برای فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات خواهد داشت.

اجرای ۲۵ پروژه فیبر نوری با اعتباری بالغ بر ۱۷۴ میلیارد تومان، در شرایطی دنبال می‌شود که توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به یکی از پیش‌نیازهای اصلی تحقق اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است؛ اقتصادی که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های آن به دسترسی پایدار، سریع و گسترده به شبکه ارتباطی وابسته است.

تکمیل و توسعه شبکه فیبر نوری در لرستان می‌تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ارتباطات، زمینه را برای گسترش خدمات غیرحضوری، توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی، فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده بیشتر از ظرفیت فناوری در بخش‌های مختلف فراهم کند.

استاندار لرستان با تأکید بر اهمیت تداوم این روند، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را بخشی از مسیر حرکت استان به سمت خدمات نوین و فراهم کردن زمینه‌های جدید برای رشد اقتصادی عنوان کرد.

با اجرای این پروژه‌ها، لرستان گام دیگری در مسیر نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی خود برمی‌دارد؛ مسیری که می‌تواند در کنار بهبود کیفیت دسترسی مردم و کسب‌وکارها به شبکه، ظرفیت استان را برای حضور پررنگ‌تر در اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین افزایش دهد.