باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها نقطه عطفی در جهت تحقق عدالت مالیاتی در کشور محسوب میشود که با تغییر نگاه مودیان از پرداخت اجباری به مشارکت آگاهانه همراه است. در این الگوی نوین، مودیان مالیاتی این فرصت را مییابند که با انتخاب حوزههای اولویتدار برای تخصیص منابع حاصل از مالیات خود، نقش مستقیم و مؤثری در جهتگیریهای اقتصادی کشور ایفا کنند. این رویکرد، نه تنها عدالت مالیاتی را از یک مفهوم انتزاعی به یک ابزار عینی تبدیل میکند، بلکه با حذف فرآیندهای سنتی و مبهم، مسیر هزینهکرد بودجههای عمومی را برای مردم روشن میسازد.
یکی از دستاوردهای بنیادین این طرح، ارتقای سطح نظارت عمومی بر نحوه خرجکرد درآمدهای مالیاتی است. وقتی مودیانِ مالیاتی شاهد باشند که بخشی از مالیات پرداختیشان مستقیماً در پروژههای عمرانی یا خدماتیِ مدنظرشان که خودِ آنها انتخاب کردهاند، به کار گرفته شده است، حسِ عاملیت و مسئولیتپذیری در آنها تقویت میشود. این فرآیند، عملاً به مردم اجازه میدهد که به عنوان ناظران اصلی، بر چگونگیِ تخصیص منابع نظارت کنند و زمینهای را فراهم میآورد که در آن، تقاضا برای شفافیت در مصرف مالیات به یک هنجار عمومی و مطالبهای همگانی بدل شود.
تداوم این مسیرِ شفاف و مشارکتمحور، منجر به بازسازی و تقویت اعتماد میان مردم و نظام مالیاتی خواهد شد. زمانی که دیوارِ بیاعتمادی ناشی از ابهام در مصرف بودجه فرو بریزد و مودیان اثر مستقیم مشارکت مالی خود را در رشد اقتصادی و آبادانی کشور مشاهده کنند، تمایل به پرداخت داوطلبانه مالیات نیز افزایش مییابد.
مهرداد سعادت دهقان عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این موضوع که نشاندار کردن مالیاتها اقدام مثبتی است، تصریح کرد: نشاندار کردن مالیاتها مبنی بر این که مودیان بتوانند مشخص کنند بخشی از مالیاتشان کجا به کار بیفتد، در راستای بهبود شرایط است. این اقدام باعث میشود که مودیان در فعالیتهای اقتصادی کشور مشارکت داشته باشد.
وی ادامه داد: هر اقدامی که زمینه را برای افزایش مشارکت مردم و مودیان در روندهای اقتصادی کشور فراهم کند، مثبت است و باعث افزایش رضایت عمومی میشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه با اشاره به اینکه نشاندار کردن مالیاتها، مستقیما منجر به هدایت منابع مالی کشور در حوزه مالیات مشاغل به سمت توسعه و رشد اقتصادی خواهد شد؛ خاطرنشان کرد: پشت سیاستهایی که دولت اجرایی میکند، یک هدفی است. این اقدامات در راستای تسهیل امور و افزایش هدایت منابع کشور به سمت توسعه و رشد اقتصادی انجام میشود. نشاندار کردن مالیاتها نیز در همین راستاست و مثبت ارزیابی میشود.
سعادت دهقان گفت: وقتی مودیان در تعیین محل هزینهکرد مالیات نقش دارند و میبینند که یک پروژه زیرساختی مورد نظر خودشان از محل مالیات پرداختی آنها تکمیل شده است، انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات پیدا میکنند و اعتماد آنها به روندهای مالیاتی کشور افزایش پیدا میکند.