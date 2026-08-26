زیباسازی معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه یک تهران با هدف ارتقای امنیت شبانه و حفاظت از تأسیسات شهری، برای نخستین بار طرح نورپردازی ضدسرقت را روی ۳۷ پل عابر پیاده اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، احسان خیراتیان صفایی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک تهران، با اشاره به آغاز و تکمیل این پروژه نوین شهری اظهار کرد که این طرح با رویکردی چند وجهی با تمرکز بر تأمین روشنایی استاندارد، افزایش ضریب امنیت شهروندان و حفاظت از تجهیزات شهری در برابر سرقت و تخریب در سطح منطقه به مرحله اجرا درآمده است.

وی با اشاره به ضرورت رفع نقاط بی‌دفاع شهری تصریح کرد که تاریکی و کم‌نوری گذرگاه‌های عابر پیاده همواره از عوامل مستعدکننده آسیب‌های اجتماعی، سرقت و احساس ناامنی در تردد‌های شبانه به شمار می‌رفت؛ از این رو در قالب این طرح جامع، ۳۷ دستگاه پل عابر پیاده اعم از پل‌های معمولی و مکانیزه در معابر منطقه زیر پوشش سامانه روشنایی ضدسرقت قرار گرفتند.

 صفایی همچنین ارتقای کیفیت منظر شبانه، زیباسازی بصری معابر اصلی و اطمینان‌بخشی به خانواده‌ها در تردد‌های شب‌هنگام را از دستاورد‌های مهم این اقدام دانست و تأکید کرد که در طراحی این شبکه نوری، سعی شد از قالب‌های ضد سرقت استفاده شود تا ادوات، مقاوم و ایمن در برابر دستکاری و سرقت باشند تا ضمن حفظ پایداری سیستم، هزینه‌های ناشی از سرقت و بازسازی تجهیزات کاهش یابد.

برچسب ها: خدمات شهری ، پل عابر پیاده
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۰۵:۱۸ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
روشنایی حیابونا باید ده برابر بشه و کلا شهرها باید شبا عین روز روشن باشن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
فکر کردین هنر کردین حالا پل را بهمراه چراغهای ضد سرقت ،سرقت میکنند
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
نورپردازی با دوربین و با سامانه های آژیر ضد سرقت تکمیل می شود.
۰
۱
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