باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی مزینانی مدیرکل حریم شهر تهران با اشاره به اجرای بخش نخست قرارداد تصویربرداری هوایی حریم تهران اظهار کرد: در این مرحله، از حدود ۲ هزار و ۵۵۰ کیلومترمربع از حریم پایتخت تصویربرداری هوایی انجام شده و دانشگاه مجری طرح نیز با تهیه حدود ۶۵ هزار تصویر هوایی و انجام عملیات مثلثبندی، بخش قابل توجهی از تعهدات قراردادی خود را به انجام رسانده است.
وی افزود: این بخش از پروژه تقریباً ۴۳ درصد از کل قرارداد را شامل میشود و دادههای حاصل از آن در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته و فرآیند بارگذاری آنها در سامانههای شهرداری انجام شده است.
مدیرکل حریم شهر تهران با تأکید بر اهمیت این دادهها در مدیریت و نظارت بر حریم پایتخت گفت: تصاویر هوایی تهیهشده در چارچوب قرارداد، با استفاده از هواپیماهای تکسرنشین و در ارتفاع پایین تهیه شدهاند و از کیفیت و وضوح بسیار بالایی برخوردارند. به همین دلیل، این تصاویر میتوانند به عنوان یک زیرساخت دقیق و قابل اتکا برای توسعه مدیریت هوشمند حریم مورد استفاده قرار گیرند.
مزینانی ادامه داد: با تحویل و بارگذاری این دادهها، مرحله تخصصی استفاده از تصاویر در مدیریت حریم آغاز شده است. در این مرحله، تهیه نقشههای موضوعی و موضعی، شناسایی و پایش تغییرات اراضی و همچنین ایجاد سازوکارهای هوشمند برای رصد ساختوسازها و تخلفات در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این پروژه، ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق و بهروز از وضعیت حریم پایتخت است تا بتوان از ظرفیت دادههای تصویری در فرآیندهای نظارتی و مدیریتی استفاده کرد و پایش تغییرات در این محدوده را با سرعت و دقت بیشتری انجام داد.
مدیرکل حریم شهر تهران در پایان گفت: ادامه این پروژه و تکمیل دادههای تصویربرداری هوایی، زمینه را برای توسعه سامانههای هوشمند و افزایش دقت در مدیریت، نظارت و صیانت از حریم پایتخت فراهم خواهد کرد.
منبع: شهرداری تهران