باشگاه خبرنگاران جوان - سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، با تأکید بر ضرورت تعامل مدیریت شهری با دولت گفت: مسائل جامعه به یکدیگر مرتبط هستند و نمیتوان گفت موضوعاتی مانند سلامت، اقتصاد یا مسائل اجتماعی ارتباطی با شهرداری ندارند؛ چراکه هرکدام از این حوزهها بر دیگری اثر میگذارند.
وی با قدردانی از تعامل مدیریت شهری با دولت افزود: در شرایط سخت کشور، فارغ از گرایش سیاسی دولت، باید تعامل و همکاری خوبی وجود داشته باشد و اختلافات بیربط کنار گذاشته شود تا مردم احساس کنند همه مجموعه نظام یکپارچه در حال خدمترسانی است.
تشکری هاشمی با بیان اینکه شورای شهر میتواند در پیشبرد برنامههای جدید مدیریت شهری نقش مؤثری داشته باشد، اظهار کرد: شورا میتواند گرههای موجود در مسیر اجرای این برنامهها را باز کند و زمینه را برای اجرای مقتدرانهتر آنها فراهم آورد؛ اما لازمه این کار، اطلاع شورا از جزئیات و اطمینان از انطباق این اقدامات با صلاح و صرفه شهر است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورا خواستار ارائه جزئیات هفت محور مطرحشده از سوی مدیریت شهری و بررسی آنها در کمیسیونهای تخصصی شد و گفت: این موضوعات باید با حضور صاحبنظران بررسی شود تا تصمیمی مؤثر و مفید برای شهر اتخاذ شود.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به وظایف قانونی شهرداری گفت: در کنار مسئولیتهای جدید، نباید وظایف ذاتی و مصرح قانونی شهرداری مورد غفلت قرار گیرد. تأکید بر این برنامهها نباید مانع انجام وظایف اصلی و قانونی مدیریت شهری شود.
تشکری هاشمی همچنین ناترازی انرژی را یکی از مسائل جدی کشور دانست و افزود: امروز در تولید و مصرف انرژی با ناترازی مواجهیم و باید برای آن تصمیمات فوری گرفته شود. درخواست من این است که جزئیات این موضوع با اولویت در شورا مطرح شود؛ چراکه حل ناترازی انرژی و همزمان حل مسائل مردم، از موضوعاتی است که میتوان برای آن راهکارهای عملی ارائه کرد.
وی با اشاره به ظرفیت برخی طرحهای شهری برای ایجاد تغییرات بزرگ با هزینههای کمتر، اظهار کرد: گاهی میتوان با منابعی که صرف یک پروژه میشود، اقدامات دیگری انجام داد که اثرگذاری بسیار بیشتری برای شهر داشته باشد؛ بنابراین لازم است این طرحها در کمیسیونهای تخصصی با حضور اعضای شورا بررسی و برای اجرای آنها به سرعت تصمیمگیری شود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران در پایان با استقبال از ورود شهرداری به موضوع موتورسیکلتهای برقی گفت: خوشحالیم که یکی از احکام بر زمینمانده اکنون در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است و امیدواریم در اجرای آن تعلل نشود.
تشکری هاشمی تأکید کرد: برقیسازی موتورسیکلتها یک راهکار اضطراری برای کاهش تلفات، آلودگی هوا و مصرف سوخت است و میتواند در کاهش برخی تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از تردد موتورسیکلتها نیز مؤثر باشد؛ بنابراین امیدواریم این موضوع با جدیت و در اولویت دنبال شود.