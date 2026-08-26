باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم رونمایی از مجسمه استاد کمال الملک با حضور مهدی چمران رئیس شورای شهر اسلامی شهر تهران و محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱، صبح امروز _۴ شهریور ۱۴۰۵_ در میدان کمال الملک برگزار شد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر اسلامی شهر تهران با اشاره به زندگی و آثار کمال‌الملک اظهار کرد: کمال‌الملک پس از سفر به اروپا و مشاهده آثار و سبک‌های جدید نقاشی، به ایران بازگشت و این شیوه‌ها را در کشور رواج داد. بخشی از آثار او نیز در کاخ گلستان در معرض دید عموم قرار دارد.

وی با اشاره به ایستادگی کمال‌الملک در برابر حکومت رضاخان افزود: کمال‌الملک حاضر نشد زیر بار زور برود و در نهایت به نیشابور تبعید شد. آرامگاه این هنرمند بزرگ نیز امروز در کنار آرامگاه خیام نیشابوری قرار دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین با تأکید بر ضرورت معرفی بیشتر هنرمندان برجسته کشور گفت: همه کسانی که دلشان برای ایران می‌تپد، باید در برابر دشمنان کشور با مقاومت و عزت ایستادگی کنند.

چمران با اشاره به جایگاه کمال‌الملک در هنر ایران ادامه داد: آثار کمال‌الملک بسیار ارزشمند و زیباست و او نقش مهمی در تربیت نسل جدیدی از نقاشان ایرانی داشت.

وی همچنین به دانشکده‌ای به نام کمال الملک که در محدوده پیچ شمیران قرار داشت اشاره کرد و گفت: این مرکز محل آموزش بسیاری از هنرمندان و نقاشان بزرگ بود که متأسفانه امروز دیگر وجود ندارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که هنرمندان برجسته کشور بیش از گذشته در سطح شهر تهران معرفی شوند و مردم با آثار و میراث هنری آنان آشنا شوند.