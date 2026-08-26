باشگاه خبرنگاران جوان - علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، درباره اقدامات انجامشده برای حمایت از افراد ناتوان و نیازمند مالی در دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: در ارائه خدمات دفاتر اسناد رسمی بخشی از هزینهها مربوط به هزینههای دولتی و بخشی نیز مربوط به حقالتحریر است در همین راستا کانون وظایفی برای کمک به افراد نیازمند و همچنین افراد معرفیشده از سوی برخی نهادهای حمایتی بر عهده دارد.
وی افزود: در بخشنامههایی که در خصوص حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ میشود یکی از بندها به ارائه کمک و حمایت از افراد نیازمند اختصاص دارد.
خندانی ادامه داد: افرادی که از سوی سازمانها و نهادهای حمایتی معرفی میشوند به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده و میتوانند از تخفیفها و معافیتهای لازم برای تنظیم اسناد خود استفاده کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره افرادی که شخصاً برای استفاده از این حمایتها مراجعه میکنند نیز گفت: این افراد باید نیاز خود را اعلام کنند تا مشخص شود واجد شرایط استفاده از معافیتهای مربوط هستند. پس از معرفی فرد به کانون اقدامات لازم برای صحتسنجی اظهارات انجام میشود و در صورت تأیید، به صورت نوبهای یا رندوم، افراد واجد شرایط به دفاتر معرفی میشوند تا اسناد آنها با تخفیف یا معافیتهای لازم تنظیم شود.
وی تصریح کرد: افرادی که از سوی مراجع حمایتی معرفی شدهاند قاعدتاً از این حمایتها بهرهمند شده و خدمات لازم را دریافت کردهاند.
بیش از ۱۵ سامانه در تنظیم یک سند رسمی فعال است
خندانی در ادامه درباره قطعی سامانهها و تعدد سامانههای مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: در فرایند تنظیم یک سند در دفتر اسناد رسمی، شاید بیش از ۱۵ تا ۱۶ سامانه باید فعال باشند.
وی افزود: بخشی از این سامانهها متعلق به سازمان ثبت است و این سامانهها به صورت برخط وظایف خود را انجام میدهند با این حال برخی سامانهها متعلق به دستگاهها و مجموعههای دیگر هستند که باید به سامانههای سازمان ثبت متصل باشند و خدمات مورد نیاز دفاتر و مراجعان را ارائه کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه برخی از این سامانهها با مشکلاتی مواجه هستند، گفت: این مشکلات ممکن است ناشی از ارتباط دفاتر با سامانه مشکلات اینترنتی، زیرساختها یا محدودیتهایی باشد که در برخی مقاطع و با توجه به شرایط خاص ایجاد میشود. قطعی سامانهها موضوعی منحصر به دفاتر اسناد رسمی نیست و در بسیاری از مجموعههایی که خدمات الکترونیکی ارائه میکنند نیز ممکن است چنین مشکلاتی ایجاد شود.
سامانههای دستگاههای مختلف باید همواره برخط باشند
وی درباره سامانههایی که بیشترین تأثیر را در روند تنظیم اسناد دارند، گفت: سامانههای سازمان امور مالیاتی، ثبت احوال، ثنا، شاهکار و املاک و اسکان از جمله سامانههای اصلی هستند که اگر فعال نباشند، دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد با مشکل مواجه میشوند و حتی ممکن است نتوانند خدمت ارائه کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: ممکن است سازمان ثبت با برخی مجموعهها توافق کند که در مقاطعی سامانهای از مدار خارج شود، اما این وضعیت نیز مطلوب نیست و این سامانهها باید همواره به صورت برخط و آنلاین به دفاتر خدمات ارائه دهند تا سند با اطمینان و به صورت کامل تنظیم شود.
خندانی تصریح کرد: برخی از این سامانهها نیازمند اصلاحاتی در ساختار خود هستند و باید اتصال آنها به سازمان ثبت تقویت شود تا ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمی نیز به شکل مطلوب برقرار باشد. امیدواریم این اصلاحات و تنظیمات در زمان مناسب انجام شود تا فرایند ارائه خدمات و تنظیم اسناد رسمی برای مردم با سهولت بیشتری انجام گیرد.
منبع: مهر