رئیس پلیس راه راهور فراجا از یک‌طرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال به دلیل ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال این ۲ محور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد با اشاره به افزایش حجم ترافیک در محور‌های شمالی اظهار کرد: به دلیل ترافیک سنگین در مسیر (جنوب به شمال) آزادراه تهران ـ شمال و جاده چالوس، مقرر شد از ساعت ۱۳:۰۰ امروز چهارشنبه چهارم شهریور، تردد تمامی وسایل نقلیه در این ۲ محور از سمت (شمال به جنوب) ممنوع و هر ۲ مسیر از جنوب به شمال به صورت یک‌طرفه درآید.

وی افزود: این محدودیت تا زمان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت و پس از کاهش حجم تردد، وضعیت عبور و مرور در این محور‌ها مجددا بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد درباره آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های شمالی گفت: در حال حاضر محور چالوس در مسیر (جنوب به شمال)، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و همچنین محدوده تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک سنگین جریان دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا اضافه کرد: در محور هراز در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.

وی گفت: در محور قدیم تهران ـ بومهن نیز در محدوده پیچ‌های جاجرود، ترافیک سنگین گزارش شده است.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: در محور فیروزکوه، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت، تردد روان است. همچنین در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس و نیز محور قدیم بومهن ـ تهران، تردد روان گزارش می‌شود.

وی افزود: در آزادراه کرج ـ قزوین نیز حدفاصل پل حسین‌آباد تا پل حصارک ترافیک سنگین است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت ترافیکی آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز اظهار کرد: در محدوده‌های ینگی امام، پل کردان و مهرشهر و همچنین حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین جریان دارد.

سردار کرمی‌اسد خاطرنشان کرد: محور‌های شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و از رانندگان درخواست می‌شود ضمن مدیریت زمان سفر، پیش از حرکت از آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی اطلاع پیدا کنند و در طول مسیر نیز با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.

منبع: پلیس راه راهور

برچسب ها: پلیس راه راهور ، جاده چالوس ، آزادراه تهران - شمال
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