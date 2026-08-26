باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نوجوانان دلتنگ رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم

قاب‌هایی از حضور نونهالان و نوجوانان دلتنگ «آقای شهید ایران» در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - قاب‌هایی از حضور نونهالان و نوجوانان دلتنگ رهبر شهید انقلاب بر سر آرامگاه ایشان و خانواده شهیدشان در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی منتشر شده است.

مطالب مرتبط
نوجوانان دلتنگ رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم
young journalists club

نما‌هایی خاص از آرامگاه رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم

نوجوانان دلتنگ رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم
young journalists club

آمریکا از دوران دفاع مقدس در آرزوی تسلیم ایران است + فیلم

نوجوانان دلتنگ رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم
young journalists club

فیلمی دیده‌نشده از حضور رهبر شهید در منزل آیت‌الله صافی گلپایگانی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم
۳۴۴

تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم
۳۳۹

روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم
۳۱۷

آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم
۳۰۱

سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha