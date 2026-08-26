نوجوانان دلتنگ رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0642\u0627\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0646\u0648\u0646\u0647\u0627\u0644\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0644\u062a\u0646\u06af \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0628\u0631 \u0633\u0631 \u0622\u0631\u0627\u0645\u06af\u0627\u0647 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0648 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0627\u0642 \u062f\u0627\u0631\u0627\u0644\u0630\u06a9\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n