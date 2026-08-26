رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از بهره برداری ۱۰۵ طرح کشاورزی با ۴۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری طی هفته دولت در آذربایجان غربی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - محمد رضا اصغری رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با ایام هفته دولت بهره برداری از ۱۰۵ طرح در بخش کشاورزی استان با ۴۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزههای آب و خاک، تولیدات گیاهی و دامی، شیلات، منابع طبیعی، آبخیزداری و تعاون روستایی بهره برداری میشود که برای چهارهزار و ۷۳۷ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میکند و نسبت به سال گذشته ۱۶۵ درصد افزایش داشته است.
اصغری با اشاره به پیشرفت اجرای طرحهای کشاورزی استان گفت: در یکسال گذشته اجرای طرحهای کشاورزی در ۲۰ هزار هکتار از اراضی استان کلنگ زنی شده است و ۲۰ هزار هکتار دیگر نیز آماده کلنگ زنی است.
وی با بیان اینکه با وجود شرایط جنگی اجرای طرحها در بخش کشاورزی و تامین کالاهای اساسی مردم به خوبی پیش رفته است گفت: امسال با واردات ۶۰۰هزارتن کالای اساسی از مرزهای استان افزایش ۱۰ برابری را نسبت به سال گذشته که ۶۰ هزار تن بود شاهد هستیم.
وی ادامه داد: در بخش صادرات نیز دوبرابر افزایش صادرات از مرزهای استان داشتیم که با پیگیری استاندار اذربایجان غربی، این استان به یکی از هابهای بازرگانی کشور و تامین کننده کالاهای اساسی و مواد غذایی کشور تبدیل شده است.
تسریع در صدور مجوز به سرمایه گذاران بخش کشاورزی
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان روند اعطای مجوز به سرمایه گذاران اجرای پروژههای کشاورزی را خوب ارزیابی کرد و گفت: ستاد تسهیل سرمایه گذاری با حضور نهادهای دخیل در صدور مجوز در مجموعه کشاورزی تشکیل شده است و صدور مجوز و واگذاری زمین به سرعت انجام میشود
تعیین تکلیف طرحهای مهار آبهای مرزی
پروژه مهار آبهای مرزی از سال ۹۹ در ۶۱۵۰۰ هکتار زمین شروع و متوقف شده و ۱۲۰ عدد قرارداد تعیین تکلیف نشده بود، تیمی تشکیل دادیم و این پروژهها احیا شد.
تا بحال ۲هزار میلیارتومن در این خصوص تامین اعتبار کردیم، ۲۰هزار هکتار از این اراضی تکمیل شد بقیه هم تا یکی دو ماه آینده تکمیل میشود و به بهره برداری میرسد.
اختصاص یک همت اعتبار به بخش مکانیزاسیون کشاورزی آذربایجان غربی
وی با بیان اینکه ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در استان ۲/۲ است افزود: در مجموع ۵۸ هزار دستگاه تراکتور و ۱۷۵ هزار ادوات کشاورزی توسط کشاورزان استان استفاده میشود.
اصغری گفت: در سال جاری ۱همت اعتبار در بخش مکانیزاسیون کشاورزی دریافت کردهایم که اتفاق بسیار خوبی بود تا کشاورزانی که سالها برای دریافت تسهیلات در صف بودند امکان دریافت تسهیلات و خرید ماشین آلات مورد نظر را داشته باشند.
پیش بینی افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی محصولات کشاورزی در استان
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با پیش بینی افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی محصولات کشاوری گفت: در بخش خرید گندم ۵۰۰ هزارتن تا به امروز خریداری کردهایم و پیش بینی میکنیم میزان تولید گندم بین ۸۵۰ هزار تا ۹۰۰ هزارتن برسد که رکورد ویژهای است در بخش محصولات باغی،۳۰ درصد افزایش تولید داریم، در بخش تولید گوشت قرمز نیز باحمایتهای انجام گرفته برای حمایت از دامداریهای کوچک ۲۰ درصد افزایش تولید داریم