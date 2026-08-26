زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر، حوالی بوئین سفلی در استان کردستان و در نزدیکی مرز عراق را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی -  این زمین‌لرزه ساعت ۱۱:۱۹ و ۳۸ ثانیه امروز چهارم شهریور و در عمق ۷ کیلومتری زمین رخ داد.

بر اساس گزارش مقدماتی، کانون این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی *۴۵.۹۳ و عرض جغرافیایی ۳۵.۷۶* ثبت شده است.

بوئین سفلی با فاصله ۲۰ کیلومتر، ارمارده با فاصله ۲۲ کیلومتر و بانه با فاصله ۲۶ کیلومتر، نزدیک‌ترین شهر‌ها به محل وقوع این زمین‌لرزه هستند. کانون زلزله همچنین در ۱۰۸ کیلومتری سنندج و ۱۸۹ کیلومتری کرمانشاه قرار دارد.

تا لحظه تنظیم این خبر، گزارشی از خسارت‌های احتمالی یا تلفات جانی منتشر نشده است.

برچسب ها: کردستان ، زمین لرزه در عمق زمین ، خسارات احتمالی زمین لرزه
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