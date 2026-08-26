باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - این زمینلرزه ساعت ۱۱:۱۹ و ۳۸ ثانیه امروز چهارم شهریور و در عمق ۷ کیلومتری زمین رخ داد.
بر اساس گزارش مقدماتی، کانون این زمینلرزه در طول جغرافیایی *۴۵.۹۳ و عرض جغرافیایی ۳۵.۷۶* ثبت شده است.
بوئین سفلی با فاصله ۲۰ کیلومتر، ارمارده با فاصله ۲۲ کیلومتر و بانه با فاصله ۲۶ کیلومتر، نزدیکترین شهرها به محل وقوع این زمینلرزه هستند. کانون زلزله همچنین در ۱۰۸ کیلومتری سنندج و ۱۸۹ کیلومتری کرمانشاه قرار دارد.
تا لحظه تنظیم این خبر، گزارشی از خسارتهای احتمالی یا تلفات جانی منتشر نشده است.