باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، بهروز حسنی صبح امروز چهارشنبه چهارم شهریور ماه در افتتاحیه دومین گردهمایی فرزندان و خانواده‌های معظم شهدای کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور در استان مازندران گفت: کار پزشکی قانونی طاقت‌فرسا و از نظر روحی بسیار فرساینده است و تلاش کارشناسان پزشکی قانونی برای کشف حقیقت در پیچیده‌ترین پرونده‌ها مجاهدتی خاموش، اما حیاتی است.

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی و خدمات سازمان در جنگ‌های تحمیلی اخیر، تصریح کرد: مدیران و همکاران پزشکی قانونی در طول جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مجاهدانه و با تمام توان در صحنه حضور داشتند و با رشادت نسبت به شناسایی و تعیین هویت پیکر‌های مطهر شهدا اقدام کردند.

حسنی با تجلیل از روحیه جهادی حاکم در پزشکی قانونی خطاب به فرزندان شاهد حاضر در گردهمایی، افزود: این روحیه و سخت‌کوشی از پدران شهید شما به یادگار مانده‌است، پدران شما در راه دفاع از وطن جان خود را تقدیم کردند و امروز شما در جبهه‌ای دیگر یعنی در مسیر تحقق عدالت و خدمت به مردم مشغول فعالیت هستید.

مدیرکل امور ایثارگران قوه قضاییه در ادامه با ادای احترام به مقام شامخ شهدا از جمله ۳۶۸ شهید قوه قضاییه، گفت: فرزندان شهدا نور چشمان ما هستند که با حضورشان در واحد‌های مختلف قضایی یاد و خاطره پدرانشان را در این دستگاه زنده نگاه داشته‌اند.

به گفته وی در حال حاضر پنج هزار و ۹۲۵ فرزند شهید در مجموعه قوه قضاییه مشغول به فعالیت هستند.

وی در ادامه اظهار داشت: پدران شما جان خویش را در مسیر تحقق حکومت الله و دفاع از کیان این مرز و بوم فدا کردند و در این مسیر برای حفظ عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی از بزرگترین سرمایه خود گذشتند و امروز همه ما مدیون خون شهدا هستیم.

حسنی همچنین با قدردانی از سازمان پزشکی قانونی کشور در برگزاری گردهمایی فرزندان و خانواده‌های شهدا، افزود: این سازمان تنها مجموعه در دستگاه قضایی است که در دو سال مداوم اقدام به برپایی این گردهمایی کرده است که قابل تقدیر است.

مدیرکل امور ایثارگران قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در هفتم تیر ماه امسال، گفت: در این پیام رهبری بر پرورش نیرو‌های تراز، متعهد و خالص در قوه قضایییه تأکید داشتند و بر همین اساس از آنجا که ایثارگران تعهد خود را در خدمت‌رسانی به اثبات رسانده‌اند، می‌توانند با ارائه آموزش‌های لازم به نیرو‌های متخصص نیز تبدیل شوند.

وی توصیه کرد: با ارائه آموزه‌های تخصصی می‌توان ایثارگران را در سمت‌های مدیریتی منصوب کرد که این موضوع تکلیفی قانونی و از برنامه‌های سیاست‌های کلی نظام است.

مدیرکل امور ایثارگران قوه قضاییه در پایان با قدردانی مجدد از برپایی این گردهمایی و تأکید بر حمایت از ایثارگران، اظهار داشت: ایثارگران باید در دستگاه و مجموعه خود از نظر تعهد، اخلاق، کار جهادی و علمی به عنوان یک الگو مطرح باشند و سایر کارکنان در این ویژگی‌ها از آنان تبعیت کنند.