شهردار منطقه ۸ از پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه خیالستان زندگی خبر داد و گفت: این پروژه که طی ادوار گذشته مدیریت شهری بلاتکلیف مانده بود، اکنون در مسیر تکمیل قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده آماده بهره‌برداری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸؛ فاطمه تنهایی شهردار منطقه با اشاره به اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در منطقه ۸ اظهار کرد: پروژه خیالستان زندگی از طرح‌های مهم منطقه است که طی ادوار گذشته مدیریت شهری با بلاتکلیفی مواجه بود و در دوره فعلی با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا به سرانجام برسد.

وی افزود: در قالب این پروژه، مجموعه‌ای ورزشی و تفریحی در عرصه‌ای به مساحت ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث می‌شود که تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی رسیده است.

شهردار منطقه ۸ ادامه داد: این مجموعه شامل ورودی اصلی، مسیر دومیدانی، ساختمان رختکن، سکوی تماشاگران، زمین فوتبال چمن مصنوعی، زمین اسکیت، فضای سبز تفریحی و محوطه، نیمکت‌های دارای سایبان و سرویس‌های بهداشتی خواهد بود.

تنهایی با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه برای ساکنان ناحیه ۳ گفت: یکی از کارکرد‌های مهم خیالستان زندگی، ایجاد پیوند و ارتباط میان محلات ناحیه ۳ است؛ به‌گونه‌ای که با اجرای این طرح، شهروندان محله سبلان از حالت جزیره‌ای خارج شده و ارتباط و دسترسی میان محلات این ناحیه تقویت می‌شود.

وی افزود: این پروژه علاوه بر ایجاد یک مجموعه ورزشی و تفریحی، می‌تواند به ارتقای پیوستگی فضایی اجتماعی محلات و افزایش دسترسی شهروندان به فضا‌های عمومی و خدماتی کمک کند.
شهردار منطقه ۸ با بیان اینکه عملیات اجرایی بخش‌های مختلف پروژه در حال انجام است، خاطرنشان کرد: عملیات مربوط به ساختمان‌ها، زمین‌های ورزشی و محوطه‌سازی در حال پیگیری است و تلاش داریم پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی تکمیل شود.

تنهایی در پایان گفت: پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند فعلی، مجموعه خیالستان زندگی در دو ماه آینده آماده بهره‌برداری و تحویل شود و شهروندان ناحیه ۳ و محلات پیرامونی بتوانند از ظرفیت‌های ورزشی و تفریحی آن استفاده کنند.

برچسب ها: شهرداری ، پروژه عمرانی
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