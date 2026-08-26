باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸؛ فاطمه تنهایی شهردار منطقه با اشاره به اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در منطقه ۸ اظهار کرد: پروژه خیالستان زندگی از طرح‌های مهم منطقه است که طی ادوار گذشته مدیریت شهری با بلاتکلیفی مواجه بود و در دوره فعلی با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا به سرانجام برسد.

وی افزود: در قالب این پروژه، مجموعه‌ای ورزشی و تفریحی در عرصه‌ای به مساحت ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث می‌شود که تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی رسیده است.

شهردار منطقه ۸ ادامه داد: این مجموعه شامل ورودی اصلی، مسیر دومیدانی، ساختمان رختکن، سکوی تماشاگران، زمین فوتبال چمن مصنوعی، زمین اسکیت، فضای سبز تفریحی و محوطه، نیمکت‌های دارای سایبان و سرویس‌های بهداشتی خواهد بود.

تنهایی با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه برای ساکنان ناحیه ۳ گفت: یکی از کارکرد‌های مهم خیالستان زندگی، ایجاد پیوند و ارتباط میان محلات ناحیه ۳ است؛ به‌گونه‌ای که با اجرای این طرح، شهروندان محله سبلان از حالت جزیره‌ای خارج شده و ارتباط و دسترسی میان محلات این ناحیه تقویت می‌شود.

وی افزود: این پروژه علاوه بر ایجاد یک مجموعه ورزشی و تفریحی، می‌تواند به ارتقای پیوستگی فضایی اجتماعی محلات و افزایش دسترسی شهروندان به فضا‌های عمومی و خدماتی کمک کند.

شهردار منطقه ۸ با بیان اینکه عملیات اجرایی بخش‌های مختلف پروژه در حال انجام است، خاطرنشان کرد: عملیات مربوط به ساختمان‌ها، زمین‌های ورزشی و محوطه‌سازی در حال پیگیری است و تلاش داریم پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی تکمیل شود.

تنهایی در پایان گفت: پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند فعلی، مجموعه خیالستان زندگی در دو ماه آینده آماده بهره‌برداری و تحویل شود و شهروندان ناحیه ۳ و محلات پیرامونی بتوانند از ظرفیت‌های ورزشی و تفریحی آن استفاده کنند.