باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ سردار امانالله گشتاسبی، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمالغرب، با قدردانی از مردم، مسئولان، نیروهای مسلح و اصحاب رسانه، بر نقش مردم در حفظ امنیت و ثبات کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی آذربایجان غربی و منطقه شمالغرب اظهار کرد: مردم شیعه و سنی این مناطق در کنار نظام و نیروهای مسلح ایستادهاند و از فرزندان خود که در عرصههای دفاعی و امنیتی خدمت میکنند، حمایت کردهاند.
گشتاسبی، مکتب، رهبری و مردم را سه مؤلفه اصلی جمهوری اسلامی دانست و افزود: مکتب انقلاب از اسلام، قرآن و ارزشهای الهی سرچشمه گرفته، رهبری و ولایت فقیه در رأس نظام قرار دارد و مردم نیز در پیروزی، تثبیت و استمرار جمهوری اسلامی نقشی بزرگ و تعیینکننده ایفا کردهاند.
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمالغرب گفت: بیش از ۱۷۸ شب است که مردم پای کار نظام هستند و دشمن از حضور، آمادگی، استقامت و صبر انقلابی ملت ایران در شگفتی و تعجب قرار گرفته است.
وی با اشاره به جنگ ۱۲روزه ادامه داد: دشمن تصور میکرد با حملات هوایی، بمباران مراکز کشور، فعالکردن هستههای داخلی و کشاندن مردم به خیابانها، میتواند طی چهار روز کار نظام جمهوری اسلامی را تمام کند؛ اما حضور مردم و قدرت نیروهای مسلح این محاسبه را ناکام گذاشت.
به گفته گشتاسبی، دشمن در روزهای دهم و دوازدهم جنگ پیامهایی برای آتشبس ارسال کرد، اما جمهوری اسلامی تا تنبیه کامل متجاوز به مقاومت ادامه داد.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی برای رسیدن به جایگاه کنونی هزینههای سنگینی پرداخته است، گفت: بیش از ۲۰۰ هزار شهید و بیش از ۵۰۰ هزار جانباز، آزاده و رزمنده از سرمایههای این مسیر هستند.
گشتاسبی همچنین بر ضرورت تقویت جبهه رسانهای کشور تأکید کرد و گفت: در حوزه رسانه باید به سمت آفند برویم و اجازه ندهیم دشمن روایت خود را به افکار عمومی تحمیل کند و رسانههای داخلی تنها در موضع دفاع قرار گیرند.
وی افزود: رسانهها باید خدمات و دستاوردهای نظام و تلاشهای مسئولان را برای مردم تبیین کنند، چراکه اقدامات بزرگ انجامشده در کشور تاکنون به اندازه کافی برای افکار عمومی بازگو نشده است.
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمالغرب در پایان با تأکید بر آمادگی نیروهای این قرارگاه برای حفظ امنیت منطقه گفت: فرزندان مردم، اعم از شیعه و سنی، برای تأمین امنیت و آرامش شمالغرب آمادهاند و نیروهای قرارگاه در کنار ملت ایران برای خدمتگزاری و دفاع از کشور تا پای جان ایستادگی خواهند کرد.
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