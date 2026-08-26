باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، سید محمد موسوی شهردار منطقه ۴، گفت: پروژه مذکور در ۳ فاز و در مساحتی حدود ۱۷ هزار مترمربع اجرا می‌شود. مسیر یک هزار و ۷۰۰ متری آن از شمال به کنارگذر بزرگراه شهید زین الدین و از جنوب به محور جدیدالاحداث دلاوران متصل خواهد شد.

اجرای این طرح، تکمیل شبکه معابر، رفع بن بست ترافیکی چند دهه محله شمیران نو، تسهیل تردد شهروندان و بهبود دسترسی‌های محلی را به همراه دارد.

وی افزود: با تکمیل این پروژه، معبر جدید براساس ضوابط مهندسی در رده معابر جمع کننده و پخش کننده قرار می‌گیرد و زمینه خروج محله شمیران نو از بن بست ترافیکی، کاهش زمان و طول سفر، کاهش تاخیر‌های ترافیکی، تسهیل تردد و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی فراهم خواهد شد.

شهردار منطقه ۴ تاکید کرد: این طرح با بهبود دسترسی‌های محلی، در ارتقای شاخص‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محله و افزایش رضایتمندی شهروندان محله شمیران نو و محلات هم جوار موثر خواهد بود.

در ادامه فروزنده از نهایی‌شدن توافق برای رفع مشکلات محدوده شمیران‌نو خبر داد و گفت: با آغاز عملیات اجرایی این طرح، برنامه‌ای جامع برای نوسازی محله و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای زندگی و فعالیت اقتصادی شهروندان دنبال خواهد شد.

وی گفت: رسیدگی به مشکلات مردم و بهبود شرایط محله شمیران‌نو، از ابتدای آغاز فعالیت دکتر زاکانی در شهرداری تهران، یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری بوده است.

فروزنده افزود: خوشبختانه امروز توافق لازم درباره دیوار محدوده شمیران‌نو حاصل شد و به یاری خداوند، عملیات اجرایی این طرح آغاز می‌شود.

فروزنده با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای نوسازی این محله تصریح کرد: برای شمیران‌نو برنامه‌ای مفصل و همه‌جانبه در نظر گرفته شده است تا شهروندان بتوانند بدون دغدغه در این محله زندگی کنند و به فعالیت، کسب‌وکار و تلاش روزانه خود ادامه دهند.

وی خدمت‌رسانی به مردم را فلسفه وجودی مسئولان در نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: مردمی که با قدرت و استقامت در میدان حضور دارند، شایسته بهترین خدمات هستند و همه مسئولان وظیفه دارند با همدلی و همکاری برای حل مشکلات آنان تلاش کنند.