باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه ستاد مرکزی سیاست‌گذاری استقبال از مهر ۱۴۰۵ در راستای اجرای مصوبه «مهر قلم» شورای اسلامی شهر تهران، با حضور نمایندگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.

این نشست با هدف ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان مجموعه‌های درون و برون شهرداری و بررسی برنامه‌ها، ظرفیت‌ها و پیشنهاد‌های دستگاه‌های مختلف برای استقبال از سال تحصیلی جدید برگزار شد تا مجموعه اقدامات پیش‌بینی‌شده در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ دنبال شود.

مهدی امیری، مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران در این نشست با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها اظهار کرد: هدف اصلی ستاد استقبال از مهر، فراهم کردن محیطی آرام، ایمن و شاداب برای دانش‌آموزان، معلمان، فرهنگیان و خانواده‌هاست و تحقق این هدف نیازمند قرار گرفتن ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف در کنار یکدیگر است.

برنامه‌ریزی برای آغاز آرام و ایمن سال تحصیلی

وی افزود: در این جلسه اعضای ستاد برنامه‌ها، پیشنهاد‌ها و ظرفیت‌های مجموعه‌های خود را مطرح کردند و پس از دریافت و بررسی برنامه‌های سایر سازمان‌ها، ارگان‌ها و واحد‌های تابعه شهرداری تهران، سیاست‌ها، اهداف و محور‌های اصلی استقبال از مهر ۱۴۰۵ در قالب شیوه‌نامه‌ای مشخص جمع‌بندی و ابلاغ خواهد شد.

امیری با اشاره به شرایط خاص سال جاری و تجربه دوری دانش‌آموزان از محیط مدرسه گفت: اتفاقات و شرایط ماه‌های اخیر و تجربه آموزش مجازی، ضرورت توجه ویژه به بازگشت دانش‌آموزان به فضای مدرسه را دوچندان کرده است. بر همین اساس، مدیریت شهری امسال با اهتمام بیشتری موضوع استقبال از مهر را دنبال می‌کند تا آغاز سال تحصیلی جدید با فضایی شاداب، آرام، ایمن و دلپذیر همراه باشد.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران ادامه داد: «سلام به آینده» صرفاً یک عنوان برای برنامه‌های استقبال از مهر نیست، بلکه رویکردی برای ایجاد تجربه‌ای متفاوت از بازگشت به مدرسه است؛ تجربه‌ای که در آن نشاط، امید، امنیت و آرامش دانش‌آموزان و خانواده‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های استقبال از مهر از ۱۵ شهریور تا ۲۰ مهر، بر ضرورت تقسیم وظایف و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: مجموعه‌های مختلف شهرداری، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط، هر یک ظرفیت‌های ارزشمندی دارند که باید در یک چارچوب هماهنگ به کار گرفته شود.

در ادامه این نشست، نمایندگان حوزه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش، حمل‌ونقل و ترافیک، پلیس راهور تهران بزرگ، خدمات شهری، سازمان زیباسازی، رسانه و سایر مجموعه‌های مرتبط، ضمن ارائه گزارش اقدامات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، پیشنهاد‌ها و ظرفیت‌های خود را برای اجرای مطلوب برنامه استقبال از مهر مطرح کردند.

آماده‌سازی و شاداب‌سازی محیط مدارس، مدیریت ترافیک، بررسی مسیر‌های منتهی به مدارس، آمادگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توجه ویژه به مدارس استثنایی و تقویت هماهنگی میان مناطق شهرداری و آموزش و پرورش از جمله محور‌های مورد توجه در این نشست بود.

همچنین بر ضرورت برگزاری جلسات هماهنگی در سطح مناطق و مدارس تأکید شد تا نیاز‌ها و مسائل احتمالی پیش از آغاز سال تحصیلی شناسایی و برای رفع آنها اقدامات لازم انجام شود.

در پایان مقرر شد برنامه‌ها و پیشنهاد‌های دستگاه‌ها و مجموعه‌های عضو ستاد جمع‌آوری و پس از بررسی و جمع‌بندی نهایی، شیوه‌نامه سیاست‌گذاری و اجرایی استقبال از مهر ۱۴۰۵ با محوریت رویکرد «سلام به آینده» تدوین و ابلاغ شود.

ستاد مرکزی سیاست‌گذاری استقبال از مهر ۱۴۰۵ تلاش دارد با تبدیل ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف به یک برنامه منسجم و مشترک، زمینه آغاز سال تحصیلی جدید را در فضایی آرام، ایمن، شاداب و امیدآفرین فراهم کند؛ آغازی که در آن «سلام به آینده»، سلامی به فردای روشن دانش‌آموزان و آینده شهر تهران باشد.