باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رمضان نژاد گفت: در روند رسیدگی به پرونده محکومان متواری و عاملان تیراندازی، مأموران پلیس امنیت عمومی ۵ نفر را که به اتهام تیراندازی ایذایی، تخریب خودرو و اخلال در نظم عمومی محکوم و متواری بودند، مورد شناسایی قرار دادند.

وی افزود: در ادامه ماموران با تکمیل اقدامات اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت های نامحسوس، ۵ متهم را در نقاط مختلف شهر دستگیر و ۷ قبضه سلاح شکاری از آن‌ها کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به معرفی متهمان به دادسرا و در نهایت انتقال آنان به زندان تصریح کرد: پلیس با قدرت و صلابت با مخلان نظم و امنیت برخورد می کند.

منبع: پلیس کرمان