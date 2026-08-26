فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری ۵ عامل تیراندازی همراه با کشف ۷ اسلحه شکاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رمضان نژاد گفت: در روند رسیدگی به پرونده محکومان متواری و عاملان تیراندازی، مأموران پلیس امنیت عمومی ۵ نفر را که به اتهام تیراندازی ایذایی، تخریب خودرو و اخلال در نظم عمومی محکوم و متواری بودند، مورد شناسایی قرار دادند.

وی افزود: در ادامه ماموران با تکمیل اقدامات اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت های نامحسوس، ۵ متهم را در نقاط مختلف  شهر دستگیر و ۷ قبضه سلاح شکاری از آن‌ها کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به معرفی متهمان به دادسرا و در نهایت انتقال آنان به زندان تصریح کرد: پلیس با قدرت و صلابت با مخلان نظم و امنیت برخورد می کند.

منبع: پلیس کرمان 

برچسب ها: کشف سلاح ، دستگیری متهم
خبرهای مرتبط
سردار معروفی:
نبرد امروز، نبرد خاک نیست؛ نبرد اراده‌هاست
کشف ۲۱۸ قبضه سلاح غیرمجاز در رزمایش اطلاعاتی و امنیتی استان کرمان
کشف ۲۴۳ کیلوگرم موادمخدر و سلاح جنگی در عملیات پلیس کرمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
کرمان ۷۰ درصد معادن مس عیاربالای ایران را در اختیار دارد
۲۵ هزار متقاضی مسکن حمایتی در کرمان داریم/ مهرماه اولین آزادراه استان عملیاتی می شود
جشن صعود تیم فوتبال مس شهربابک برگزار می‌شود/ افتتاح ورزشگاه شهربابک بعد از۲۰ سال
گرایش ۸۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی به سمت بهشت معادن
رفع ناترازی انرژی پیش‌شرط سوددهی صنایع است/ کشف ذخایر جدید طلا و مس در دیار کریمان