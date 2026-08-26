باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیدعباس حسینی، مشاور وزیر صمت و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت، با تأکید بر ضرورت توسعه فناوریهای بومی، ایدههای نوآورانه را یکی از مسیرهای عبور صنعت از محدودیتهای تحریمی و زمینهساز ورود فناوریهای ایرانی به بازارهای منطقه دانست.
وی بر تدوین نقشه راه دو تا سهساله توسعه و تجاریسازی فناوریهای بومی، پیوند مؤثر میان صنایع بزرگ، شرکتهای فناور، دانشگاهها و مجموعههای دانشبنیان و حرکت از «ارائه ایده» به سمت توسعه، تجاریسازی و صادرات فناوری تأکید کرد.
با توجه به ظرفیتهای گسترده معدن و صنایع معدنی کشور، توسعه فناوریهای مورد نیاز این بخش و بهرهگیری از بازارهای منطقهای، از جمله افغانستان و ازبکستان، میتواند زمینهساز خلق ارزش افزوده و تقویت جایگاه فناوری ایرانی در بازارهای بینالمللی باشد.
صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی در چارچوب تفاهمنامه همکاری با ایمینو، در حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی، از ظرفیتهای مالی و بیمهای خود بهره میگیرد و تلاش دارد با تسهیل دسترسی این شرکتها به ابزارهای حمایتی، زمینه توسعه و تجاریسازی ایدهها و فناوریهای نوآورانه در بخش معدن را تقویت کند.