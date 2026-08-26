باشگاه خبرنگاران جوان- پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در جلسه‌ای مشترک با مهدی تارتار، سرمربی تیم، آخرین تحولات و برنامه‌های راهبردی سرخ‌پوشان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

در این نشست که با هدف هم‌افزایی میان مدیریت و کادر فنی برگزار شد، طرفین ضمن بررسی عملکرد تیم در دیدار‌های گذشته، بر سر استراتژی‌های پیش‌رو به توافق رسیدند. محور اصلی این گفت‌و‌گو‌ها بر کیفیت آماده‌سازی بازیکنان، تنظیم برنامه‌های تمرینی، مدیریت ریکاوری و کاهش فشار ناشی از فشردگی مسابقات متمرکز بود.

مهدی تارتار در این جلسه گزارش دقیقی از روند فنی تیم و وضعیت آمادگی نفرات ارائه کرد. در مقابل، پیمان حدادی ضمن تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق، بر حمایت همه‌جانبه مدیریت باشگاه از کادر فنی جهت فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای موفقیت تیم تأکید کرد.

این دیدار که نشان‌دهنده تعامل مستمر مدیریت و کادر فنی است، با هدف ایجاد هماهنگی حداکثری برای چالش‌های پیش‌روی پرسپولیس انجام شد.

منبع: باشگاه پرسپولیس