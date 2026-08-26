باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ دو سال از آغاز فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد و ورزش کرمان در این مدت، همزمان مسیر توسعه زیرساخت‌ها، گسترش عدالت ورزشی و تقویت ورزش قهرمانی را دنبال کرده است؛ مسیری که به گفته حجت سلطانی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان، با افتتاح پروژه‌های ورزشی، افزایش سرانه فضای ورزشی، توسعه ورزش روستایی، تقویت آموزش و توانمندسازی هیئت‌ها و ثبت ده‌ها عنوان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی همراه بوده است.

سلطانی با تشریح خلاصه عملکرد اداره‌کل ورزش و جوانان استان از مرداد ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: رویکرد ما در دولت چهاردهم، حرکت به سمت توسعه متوازن ورزش در سراسر استان بوده و تلاش کرده‌ایم در کنار توجه به ورزش قهرمانی، زیرساخت‌ها و فرصت مشارکت ورزشی را به مناطق روستایی و کم‌برخوردار نیز برسانیم.

۷۵ پروژه؛ توسعه زیرساخت ورزش از شهر تا روستا

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت اظهار کرد: طی دو سال گذشته ۷۵ پروژه عمرانی ورزشی با زیربنای ۹۴ هزار مترمربع افتتاح شده است.

وی افزود: برای اجرای این پروژه‌ها ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و با بهره‌برداری از آنها، سرانه فضای ورزشی استان کرمان از ۰.۶۷ به ۰.۷ مترمربع افزایش یافته است.

سلطانی ادامه داد: اعتبارات عمرانی استان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به‌طور کامل جذب شده و در مجموع ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی جذب شده است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق روستایی گفت: در قالب طرح ملی «پورعسکری ورزش روستایی ۲»، ۱۰ فقره سند برای اماکن ورزشی روستایی اخذ شده است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان افزود: در این حوزه همچنین ۸ نفر نیروی جدید جذب و مشغول به کار شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در همین مدت ۱۲۷ خانه ورزش روستایی در نقاط مختلف استان راه‌اندازی شده است تا زمینه فعالیت ورزشی، شناسایی استعداد‌ها و توسعه ورزش در مناطق روستایی فراهم شود.

ورزش روستایی؛ از آبادی تا میدان قهرمانی

سلطانی با اشاره به عملکرد حوزه ورزش روستایی و عشایری اظهار کرد: طی این دو سال ۷۶ همایش عمومی، ۲۹ مسابقه بومی و محلی، ۳ جشنواره ملی «دا»، ۴ جشنواره ملی «ورزش در آبادی»، ۴۱ جشنواره مناسبتی و ۵ رویداد ویژه توانیابان روستایی برگزار شده است.

وی افزود: در این مدت ۱۷۸ نفر نیز در دوره‌های داوری و مربیگری ورزش روستایی آموزش دیده‌اند.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به افتخارآفرینی نخبگان ورزشی روستا‌های استان گفت: در عرصه بین‌المللی، ستایش قانعی‌فرد و زهرا زارعی به عنوان قهرمانان آسیایی و سعید افروز به عنوان قهرمان جهانی روستا‌های استان شناخته شدند.

وی افزود: آیین جهانگیری در رشته شترسواری و حمید سیستانی در رشته چوب‌کشی نیز موفق به کسب سهمیه و عضویت در تیم ملی ورزش‌های تحت پوشش فدراسیون روستایی شده‌اند.

سلطانی هدف از اجرای این برنامه‌ها را شناسایی و پرورش استعداد‌های مناطق روستایی و عشایری عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که استعداد‌های ورزشی این مناطق نیز مانند استعداد‌های شهر‌ها فرصت دیده‌شدن و رشد داشته باشند و مسیر آنها از ورزش روستایی به ورزش قهرمانی هموار شود.

۵۱ مقام برون‌مرزی؛ خروجی تلاش قهرمانان کرمانی

سلطانی با اشاره به عملکرد ورزشکاران استان در عرصه قهرمانی اظهار کرد: در این بازه ۵۱ مقام برون‌مرزی توسط ورزشکاران کرمانی کسب شده و ۲۶۰ مقام در مسابقات کشوری نیز به دست آمده است.

وی افزود: طی این مدت ۲۷۸ ورزشکار کرمانی به اردو‌های تیم‌های ملی دعوت شده‌اند و تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته استان نیز به ۳۱۶ هزار و ۷۱۰ نفر رسیده است.

کرمان؛ میزبان اردو‌ها و رقابت‌های بزرگ

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به میزبانی‌های ورزشی استان گفت: طی دو سال گذشته کرمان میزبان ۲۱ اردوی تیم ملی و ۳ مسابقه بین‌المللی بوده است.

وی افزود: میزبانی مسابقات کشوری و لیگ‌ها نیز از ۱۸ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و اعزام به مسابقات کشوری و لیگ‌ها از ۱۲۹ مورد به ۱۳۱ مورد رسیده است.

سلطانی ادامه داد: تعداد تیم‌های حاضر در لیگ‌ها نیز از ۶۴ تیم به ۶۱ تیم تغییر کرده است که این روند در چارچوب رویکرد کیفی‌تر شدن حضور تیم‌ها در رقابت‌های لیگ دنبال شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه این میزبانی‌ها و اعزام‌ها، ظرفیت کرمان را برای حضور در سطح ملی و بین‌المللی تقویت کرده است.

آموزش؛ پشتوانه‌ای برای ورزش قهرمانی

سلطانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش اظهار کرد: در این مدت ۱۸۰ دوره مربیگری، ۲۷ دوره داوری، ۴۲ کارگاه و ۱۵ سمینار دانش‌افزایی برای هیئت‌های ورزشی برگزار شده است.

وی افزود: برگزاری این دوره‌ها با هدف ارتقای دانش تخصصی مربیان، داوران و فعالان حوزه ورزش و تقویت ساختار فنی هیئت‌های ورزشی انجام شده است.

۴۵ مجمع؛ ساماندهی ساختار هیئت‌های ورزشی

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان ادامه داد: طی این مدت ۴۵ مجمع در استان برگزار شده که شامل ۲۶ مجمع انتخاباتی و ۱۹ مجمع سالیانه بوده است.

وی تأکید کرد: برگزاری این مجامع در راستای ساماندهی ساختار هیئت‌های ورزشی و پیشبرد امور آنها در چارچوب ضوابط مربوط انجام شده است.

صدور صد‌ها مجوز برای باشگاه‌های ورزشی

سلطانی درباره وضعیت باشگاه‌های ورزشی استان نیز گفت: طی این مدت ۴۰۵ مجوز تأسیس، ۹۱ تمدید مجوز، ۳۶ اصلاحیه مجوز، ۱۷۴ موافقت اصولی بدون زمین و ۱۵ موافقت اصولی با زمین صادر شده است.

این آمار نشان می‌دهد توسعه ورزش استان تنها در ساخت اماکن ورزشی خلاصه نشده و همزمان، تقویت ظرفیت باشگاه‌داری و فعالیت بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار داشته است.

ورزش بانوان؛ جهش در همه شاخص‌ها

سلطانی در ادامه با اشاره به عملکرد حوزه ورزش بانوان، این بخش را یکی از نقاط برجسته دو سال اخیر دانست و گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد اعضای تیم ملی ورزش بانوان استان از ۳۰ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۳۶ نفر افزایش یافت و در سال ۱۴۰۵ نیز با اضافه شدن ۳ عضو جدید، این روند صعودی ادامه پیدا کرده است.

وی افزود: تعداد ورزشکاران دعوت‌شده به اردو‌های تیم ملی نیز از ۶۱ نفر به ۷۸ نفر افزایش یافته است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان ادامه داد: در بخش میزبانی و اعزام‌ها، میزبانی مسابقات کشوری و لیگ‌ها از ۱۸ مورد به ۲۲ مورد و اعزام به مسابقات کشوری و لیگ‌ها از ۱۲۹ مورد به ۱۳۱ مورد رسیده است. تعداد تیم‌های حاضر در لیگ‌ها نیز از ۶۴ تیم به ۶۱ تیم تغییر کرده که این روند در چارچوب رویکرد کیفی‌تر شدن حضور تیم‌ها دنبال شده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد نفرات اعزامی به مسابقات برون‌مرزی نیز از ۴۱ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۲۹ نفر در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که این تغییر در راستای راهبرد اعزام‌های کیفی‌محور انجام شده است.

سلطانی با اشاره به رشد برنامه‌های همگانی و فرهنگی بانوان گفت: تعداد برنامه‌های همگانی از ۵۴۲ برنامه به ۵۹۰ برنامه و برنامه‌های فرهنگی از ۵۵۴ به ۶۱۶ برنامه افزایش یافته است.

وی افزود: رشد چشمگیرتر در برنامه‌های ویژه اقشار خاص شامل بانوان روستایی، دانش‌آموزی و کارگری رقم خورده است؛ به‌طوری که این برنامه‌ها با رشد ۳۴۱ درصدی، از ۸۳ برنامه در سال ۱۴۰۳ به ۳۶۶ برنامه در سال ۱۴۰۴ رسیده‌اند.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کرمان با اشاره به افتخارآفرینی بانوان ورزشکار استان در عرصه بین‌المللی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، ورزشکاران کرمانی موفق به کسب ۱۰ مدال طلا، ۶ مدال نقره و یک مدال برنز در رقابت‌های بین‌المللی شدند که افتخاری تاریخی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون ۳ مدال طلا و یک مدال برنز به دست آمده است.

سلطانی درباره میزان مشارکت بانوان در برنامه‌های ورزشی اظهار داشت: تعداد مشارکت‌کنندگان ورزش بانوان در سال ۱۴۰۴ به ۴۳ هزار و ۳۳۰ نفر رسید و در سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون ۱۵ هزار و ۲۹۱ نفر ثبت شده است.

وی افزود: تعداد دوره‌های آموزشی شامل مربیگری، داوری و سمینار نیز از ۵۰ دوره در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۲ دوره در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت که نشان‌دهنده توجه به ارتقای دانش و مهارت‌افزایی مربیان و داوران است.

استعداد‌هایی که چشم به سکو دارند

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به برنامه‌های استعدادیابی گفت: در المپیاد استعداد‌های برتر، ۱۳۴ ورزشکار در ۲۱ رشته اعزام شدند و موفق به کسب ۱۰ مدال شدند.

وی افزود: در بخش پارالمپیاد نیز ۳۷ ورزشکار در ۸ رشته حضور یافتند و موفق به کسب ۹ مدال شدند.

سلطانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز ۸ طرح ملی در قالب ۴۹ برنامه و در ۱۱ شهرستان اجرا شد که ۶ هزار و ۲۶۷ نفر در این طرح‌ها مشارکت داشتند.

کارنامه‌ای از زیرساخت تا سکو

کارنامه دو ساله ورزش کرمان در دولت چهاردهم، تنها به ساخت و تجهیز اماکن ورزشی محدود نمانده و از توسعه ورزش روستایی و آموزش نیرو‌های تخصصی تا ساماندهی هیئت‌ها، حمایت از استعدادها، تقویت ورزش بانوان و حضور در میادین قهرمانی را دربرمی‌گیرد.

افتتاح ۷۵ پروژه ورزشی با زیربنای ۹۴ هزار مترمربع، افزایش سرانه فضای ورزشی از ۰.۶۷ به ۰.۷ مترمربع، جذب ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی، راه‌اندازی ۱۲۷ خانه ورزش روستایی، اخذ ۱۰ فقره سند برای اماکن ورزشی روستایی، جذب ۸ نیروی جدید، ثبت ۵۱ مقام برون‌مرزی، کسب ۲۶۰ مقام کشوری، دعوت ۲۷۸ ورزشکار به اردو‌های تیم ملی و سازماندهی ۳۱۶ هزار و ۷۱۰ ورزشکار، بخشی از این کارنامه دو ساله است.

ورزش کرمان در دو سال گذشته تلاش کرده است از یک سو زیرساخت‌های ورزش را در شهر‌ها و روستا‌ها گسترش دهد و از سوی دیگر، مسیر کشف استعداد تا قهرمانی را کوتاه‌تر کند؛ مسیری که حالا بخشی از خروجی آن را می‌توان در شمار ورزشکاران سازمان‌یافته، حضور در اردو‌های تیم ملی، مدال‌های ملی و بین‌المللی و میزبانی رویداد‌های بزرگ ورزشی دید.