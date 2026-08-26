قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تا پایان جام ملت‌های آسیا تمدید شد.

باشگاه حبرنگاران جوان-  امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال در جام جهانی قرارداد خود را تا سال ۲۰۲۷ و تا پایان جام ملت‌های آسیا تمدید کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال که پس از جام جهانی در مورد دریافت پاداش و رقم قراردادش چالش زیادی در فضای رسانه‌ای بوجود آورده بود و به نوعی مدعی بود که ایثار کرده است و قرارداد پایین با فدراسیون فوتبال بسته، اینبار برای یکسال دیگر به احتمال زیاد ایثار کرده است تا تیم ملی از وجود این سرمربی و توانایی‌های او بهره ببرد.

قلعه نویی پس از ناکامی در جام ملت‌های قبلی و جام جهانی گذشته قرار است تیم ملی را به قهرمانی برساند. اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مدعی بودند نظر جمعی در مورد تمدید قرارداد این سرمربی تعیین کننده است در حالی که پیش از آن فدراسیون تلویحا سرمربیگری قلعه نویی در جام ملت‌ها را اعلام کرده بود.

در جنگ زرگری قبل از اعلام سرمربی تیم ملی فوتبال برخی از اعضای هیئت رئیسه شروطی را برای قلعه نویی تعیین کردند از جمله قول قهرمانی. تغییر در کادر فنی و دستیاران و ... البته جوانگرایی هم از شروط بود، اما ژنرال فوتبال ایران روی قولش نماند و بعید می‌دانیم در جام ملت‌های آسیا هم روی قولش بماند.

از فدراسیون فوتبال می‌خواهیم برای یکبار هم که شده میزان پاداش و رقم قرارداد ایثارگونه قلعه نویی را فاش کند تا پس از جام ملت‌ها به کادر فنی تیم بدهکار نباشیم.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، تیم ملی فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
ژنرال هیچوقت بخاطر پول کار نمیکند رقم قرار دادش هم زیر یک میلیون دلاره برای شش ماه
۵
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
لطفا مبلغ قرار داد قلعه نویی را اعلام و با موارد مشابه قبلی
که از مربی خارجی بهره می بردیم مقایسه کنید !!!!
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
نزدیک دو میلیون دلار بوده و 200میلیارد تومان هم پاداش سه مساوی در جام جهانی بوده که پرداخت شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
علت تمام این غوغا ها حسادت است !!!
چه کسی میگوید ما در جام جهانی موفق نبودیم ؟!
ما در شرایطی به موفقیت نسبی در جام جهانی
دست یافتیم که هزینه ما نسبت به دوره های قبل که
مربی خارجی داشتیم ، کمتر بود !!!
شاید به همین دلیل است که آقای قلعه نویی میگوید
ایثار کردم !
۸
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
چه بد
۲
۰
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