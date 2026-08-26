باشگاه حبرنگاران جوان- امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال در جام جهانی قرارداد خود را تا سال ۲۰۲۷ و تا پایان جام ملت‌های آسیا تمدید کرد.



سرمربی تیم ملی فوتبال که پس از جام جهانی در مورد دریافت پاداش و رقم قراردادش چالش زیادی در فضای رسانه‌ای بوجود آورده بود و به نوعی مدعی بود که ایثار کرده است و قرارداد پایین با فدراسیون فوتبال بسته، اینبار برای یکسال دیگر به احتمال زیاد ایثار کرده است تا تیم ملی از وجود این سرمربی و توانایی‌های او بهره ببرد.



قلعه نویی پس از ناکامی در جام ملت‌های قبلی و جام جهانی گذشته قرار است تیم ملی را به قهرمانی برساند. اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مدعی بودند نظر جمعی در مورد تمدید قرارداد این سرمربی تعیین کننده است در حالی که پیش از آن فدراسیون تلویحا سرمربیگری قلعه نویی در جام ملت‌ها را اعلام کرده بود.



در جنگ زرگری قبل از اعلام سرمربی تیم ملی فوتبال برخی از اعضای هیئت رئیسه شروطی را برای قلعه نویی تعیین کردند از جمله قول قهرمانی. تغییر در کادر فنی و دستیاران و ... البته جوانگرایی هم از شروط بود، اما ژنرال فوتبال ایران روی قولش نماند و بعید می‌دانیم در جام ملت‌های آسیا هم روی قولش بماند.



از فدراسیون فوتبال می‌خواهیم برای یکبار هم که شده میزان پاداش و رقم قرارداد ایثارگونه قلعه نویی را فاش کند تا پس از جام ملت‌ها به کادر فنی تیم بدهکار نباشیم.