مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران،   گفت: میدان گازی تخته بیش از ۷۵۰۰ میلیارد فوت مکعب گاز درجا دارد که برآورد ریالی آن ۴۵ میلیارد دلار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - سید محیالدین جعفری، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، در گفتوگو با رادیو اقتصاد با اشاره به کشف میدان گازی «تخته» در جنوب استان فارس گفت: این میدان دارای گاز شیرین با حداقل میزان سولفید هیدروژن است و با توجه به کیفیت مناسب گاز، میتواند پس از توسعه و انجام فرآورش، به شبکه سراسری گاز، صنایع و بخشهای مختلف مصرفکننده اختصاص یابد.
جعفری با بیان اینکه کشف میادین نفت و گاز یکی از وظایف اصلی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران است، اظهار کرد: زمانی که عملیات اکتشاف انجام میشود، اطلاع دقیقی از کیفیت منابع هیدروکربنی وجود ندارد و ترکیب هیدروکربنهای موجود در مخزن پس از حفاری و ارزیابیهای فنی مشخص میشود.
وی افزود: در خصوص چاه «تخته» که نخستین چاه اکتشافی روی این میدان است، خوشبختانه میدان گازی کشفشده از کیفیت مطلوبی برخوردار است و گاز آن شیرین و دارای حداقل میزان سولفید هیدروژن است.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: هرچه میزان سولفید هیدروژن در گاز بیشتر باشد، گاز ترشتر و از نظر ایمنی برای تنفس خطرناکتر خواهد بود، اما گاز شیرین این میدان نیاز کمتری به فرآیند شیرینسازی دارد و در نتیجه، از نظر اقتصادی و زمانی، مسیر فرآورش تا رسیدن به خط انتقال و مصرف نهایی کوتاهتر خواهد بود.
جعفری با اشاره به قابلیت استفاده از گاز این میدان در بخشهای مختلف، گفت: محصول این میدان پس از انجام عملیات فرآورشی میتواند وارد شبکه سراسری گاز شده و در بخشهای تجاری و خانگی مورد استفاده قرار گیرد یا به صنایع و واحدهای پتروشیمی اختصاص یابد.
وی درباره امکان صادرات گاز تولیدی از این میدان نیز اظهار کرد: در حال حاضر و بهجز دوره اوج مصرف زمستان، صادرات گاز به برخی کشورهای همسایه انجام میشود و در صورت فراهم بودن شرایط، گاز تولیدی این میدان نیز میتواند در سبد صادراتی کشور قرار گیرد.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران همچنین به وجود میعانات گازی همراه با گاز این میدان اشاره کرد و گفت: میعانات گازی از ارزش اقتصادی بالایی برخوردارند و میتوانند در پالایشگاههای تولید بنزین، صنایع پتروشیمی یا سایر بخشهای مرتبط مورد استفاده قرار گیرند و حتی قابلیت صادرات نیز دارند.
جعفری با تشریح روند اکتشاف میدان تخته اظهار کرد: ساختار این میدان در ابتدا بهطور کامل قابل تشخیص نبود و به دلیل وجود تکرارشدگی لایهها، در مراحل مختلف جلسات متعدد فنی و کارشناسی برگزار شد تا درباره نحوه ورود به مراحل بعدی تصمیمگیری شود.
وی افزود: خوشبختانه با لطف خداوند و توانمندی همکاران مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، عملیات حفاری و ارزیابی چاه تا پایان انجام شد و مشخص شد که این چاه دارای حدود ۴۵۰ متر ضخامت مخزنی است.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حجم گاز در جای میدان تخته را بیش از ۷۵۰۰ میلیارد فوت مکعب اعلام کرد و گفت: این میزان گاز درجا، یکی از منابع ارزشمند گازی است که نصیب کشور شده است.
جعفری درباره زمان ورود این میدان به چرخه مصرف نیز توضیح داد: برای تولید از این میدان ابتدا باید چاههای توسعهای حفاری شود و سپس گاز از طریق خطوط لوله به سمت پالایشگاههای موجود منتقل شود؛ بنابراین این فرآیند نیازمند طی مراحل توسعهای و زمان مشخصی است.
وی با اشاره به برنامه شرکت ملی نفت ایران برای جذب سرمایهگذاری در این میدان گفت: در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران در حال مذاکره، بررسی و تصمیمگیری درباره نحوه واگذاری توسعه این میدان به سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
جعفری ادامه داد: استفاده از منابع مالی بخش خصوصی یکی از بهترین و مناسبترین روشها برای توسعه چنین میادینی است و سرمایهگذاران نیز برای حضور در صنعت نفت و سرمایهگذاری در این حوزه علاقهمند هستند.
وی تاکید کرد: به محض تعیین تکلیف نحوه توسعه میدان، موضوع از سوی شرکت ملی نفت ایران به صورت عمومی اعلام خواهد شد.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران درباره زیرساختهای مورد نیاز برای فرآورش گاز این میدان نیز گفت: کشور از توانمندی مناسبی در زمینه احداث پالایشگاههای گازی برخوردار است و در صورت نیاز، لزوماً قرار نیست برای یک میدان به صورت مستقل پالایشگاه احداث شود، بلکه میتوان با تجمیع چند میدان، فرآورش آنها را در یک مجموعه انجام داد.
جعفری افزود: این موضوع در حال حاضر صرفاً یکی از سناریوهای تولید است و هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است، اما منطقیترین سناریو میتواند انتقال گاز به پالایشگاههای موجود باشد.
وی با اشاره به توان داخلی کشور در حوزه پالایش و فرآورش گاز خاطرنشان کرد: پالایشگاههای متعددی با توان داخلی و دانش فنی و مهندسی کشور ساخته شدهاند و از نظر دانش مهندسی داخلی برای احداث پالایشگاه با مشکل جدی مواجه نیستیم. حتی بخش عمده تجهیزات و کالاهای مورد نیاز پالایشگاهها نیز در داخل کشور تأمین میشود.
به گفته مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، کشف میدان گازی تخته با بیش از ۷۵۰۰ میلیارد فوت مکعب گاز درجا، در شرایط ناترازی انرژی کشور اهمیت ویژهای دارد و میتواند در صورت توسعه بهموقع، بخشی از نیاز آینده کشور به گاز را تأمین کند.