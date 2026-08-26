باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه از برگزاری مراسمی رسمی در اردوگاه «استیفان» در فرودگاه بین‌المللی اربیل برای اعلام پایان ماموریت نظامی مستشاران نظامی آلمان در چارچوب تلاش‌های ائتلاف برای مبارزه با گروه تروریستی داعش در اقلیم کردستان خبر داد.

وزارت پیشمرگه اعلام کرد که این مراسم به دعوت رسمی سرهنگ آوستن بیتشا، فرمانده نیروهای آلمانی در اقلیم کردستان برگزار شد و ژنرال گونتر اشنایدر، فرمانده کل نیروهای مسلح در وزارت دفاع آلمان نیز در آن حضور داشت.

در این مراسم به‌طور رسمی پایان ماموریت نظامی نیروهای آلمانی در اقلیم کردستان اعلام شد؛ ماموریتی که پس از سال‌ها حضور فعال و مؤثر نیروهای آلمانی در چارچوب ائتلاف بین‌المللی علیه داعش در اقلیم کردستان و عراق به پایان رسید.

وزارت پیشمرگه همچنین اعلام کرد که در این مراسم بر نقش تاریخی و محوری تیم نظامی آلمان در حمایت از نیروهای پیشمرگه، به‌ویژه در مقابله با عناصر داعش و شکست این گروه، تاکید شد.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق