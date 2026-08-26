وزارت پیشمرگه عراق از پایان رسمی ماموریت مستشاران نظامی آلمان در اربیل پس از سال‌ها همکاری در چارچوب ائتلاف بین‌المللی علیه داعش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه از برگزاری مراسمی رسمی در اردوگاه «استیفان» در فرودگاه بین‌المللی اربیل برای اعلام پایان ماموریت نظامی مستشاران نظامی آلمان در چارچوب تلاش‌های ائتلاف برای مبارزه با گروه تروریستی داعش در اقلیم کردستان خبر داد.

وزارت پیشمرگه اعلام کرد که این مراسم به دعوت رسمی سرهنگ آوستن بیتشا، فرمانده نیروهای آلمانی در اقلیم کردستان برگزار شد و ژنرال گونتر اشنایدر، فرمانده کل نیروهای مسلح در وزارت دفاع آلمان نیز در آن حضور داشت.

در این مراسم به‌طور رسمی پایان ماموریت نظامی نیروهای آلمانی در اقلیم کردستان اعلام شد؛ ماموریتی که پس از سال‌ها حضور فعال و مؤثر نیروهای آلمانی در چارچوب ائتلاف بین‌المللی علیه داعش در اقلیم کردستان و عراق به پایان رسید.

وزارت پیشمرگه همچنین اعلام کرد که در این مراسم بر نقش تاریخی و محوری تیم نظامی آلمان در حمایت از نیروهای پیشمرگه، به‌ویژه در مقابله با عناصر داعش و شکست این گروه، تاکید شد.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق

برچسب ها: اقلیم کردستان ، مبارزه با داعش
خبرهای مرتبط
حمله پهپادی به دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق
معاون رئیس‌جمهور:
اجازه نمی‌دهیم هیچ توطئه‌ای میان ایران و اقلیم کردستان شکاف ایجاد کند
انفجار مهیب در انبار خودرو‌ها در سلیمانیه عراق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
عطا
۱۷:۴۳ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
مدیون ایران و سردار سلیمانی عزیز هستید آلمان آمریکا و...سگ کی هستند اینا حامی داعش و تروریست هستند زهی خیال باطل اقلیم کردستان
۰
۱
پاسخ دادن
دست‌وپای زدن دولت ترامپ برای مهار قیمت بنزین در آستانه انتخابات کنگره
زاخارووا: زلنسکی به دنبال فاجعه هسته‌ای در اروپا است
حمله اسرائیل به حومه دمشق
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس
گاردین: جنگ ترامپ با ایران «قلک» نیروی دریایی آمریکا را خالی کرد
ترامپ نام دریاچه انتاریو را به «دریاچه آمریکا» تغییر داد
وال استریت ژورنال: ترامپ شخصاً رئیس سیا را در مأموریتی «بسیار محرمانه» به روسیه اعزام کرد
فرمانده سنتکام مدعی مین روبی کامل تنگه هرمز شد
یاوه گویی وزیرخزانه داری آمریکا درباره اقتصاد ایران
عربستان در آستانه جنگی تازه با یمن است؟
آخرین اخبار
کاخ سفید: هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست
فرمانده سنتکام: ۵۰ هزار سرباز آمریکایی در خاورمیانه مستقر هستند؛ ادعای اسکورت ۱۵۰۰ کشتی در هرمز
سناتور آمریکایی: ترامپ برای خروج از بحران ایران تقلا می‌کند
افزایش جان‌باختگان سیل در نپال به ۳۸۹ نفر؛ عملیات جست‌و‌جو برای مفقودان ادامه دارد
یاوه گویی وزیرخزانه داری آمریکا درباره اقتصاد ایران
وال استریت ژورنال: ترامپ شخصاً رئیس سیا را در مأموریتی «بسیار محرمانه» به روسیه اعزام کرد
فرمانده سنتکام مدعی مین روبی کامل تنگه هرمز شد
گاردین: جنگ ترامپ با ایران «قلک» نیروی دریایی آمریکا را خالی کرد
ترامپ نام دریاچه انتاریو را به «دریاچه آمریکا» تغییر داد
عربستان در آستانه جنگی تازه با یمن است؟
حمله اسرائیل به حومه دمشق
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس
زاخارووا: زلنسکی به دنبال فاجعه هسته‌ای در اروپا است
دست‌وپای زدن دولت ترامپ برای مهار قیمت بنزین در آستانه انتخابات کنگره
ترامپ: پوتین به ناتو حمله نخواهد کرد
آکسیوس: ترامپ برای تصاحب نفت ونزوئلا مذاکره می‌کند
عراق امکان تحویل نفت در خارج از خلیج فارس را فراهم کرد
آسوشیتدپرس: کمبود شدید پاتریوت در اروپا، زنگ خطر را برای ناتو به صدا درآورد
ترامپ ممکن است پس از بازگشایی تنگه هرمز اعلام پیروزی کند
۴ گزینه پنتاگون برای آینده حضور نظامی آمریکا در اروپا
نماینده حزب‌الله: سلاح مقاومت عامل قدرت در برابر اسرائیل است
ابراز نگرانی سازمان ملل از اظهارات صهیونیست‌ها درباره حضور نظامی نامحدود در سوریه
در عرض ۴ دقیقه «گنجینه طلای وین» در اسپانیا به سرقت رفت
مرگ دو کارمند فرودگاه فرانکفورت بر اثر ابتلا به مالاریا
ناو آبراهام لینکلن پس از ۲۵۰ روز در تایلند توقف می‌کند
روسیه: اهداف نظامی انگلیس ممکن است هدف قرار گیرد
جنگ تجاری به فروشگاه‌ها رسید؛ کانادا: کالای آمریکایی نخرید
کویت و پاکستان توافق همکاری دفاعی مشترک امضا کردند
«قصاب بوسنی» در ۸۴ سالگی در زندان به هلاکت رسید
نتانیاهو گزارش‌های بازگشایی گذرگاه بیت‌حانون را رد کرد