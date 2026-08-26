باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی-نبیان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی،در بازدید از سایت های نهضت ملی مسکن با اشاره به اینکه ساخت مسکن باید همراه با ایجاد فضاهای آموزشی، مسجد، مراکز تجاری، راههای دسترسی، کلانتری و آتشنشانی باشد، گفت: در استان قم هماکنون ۳۵ فضای آموزشی در حال احداث است و ۱۵ مسجد نیز در حال شکلگیری است.
تاکید بر ایجاد خانه عالم در مساجد
او با تأکید بر نقش مساجد در محلات مسکونی، اظهار کرد: تأکید ما این است که در ساخت مساجد، فضایی برای استقرار امام جماعت به عنوان «خانه عالم» پیشبینی شود تا مسجد بتواند در طول روز محل حضور مردم و پاسخگویی به نیازهای آنان باشد و تنها به اقامه نماز مغرب و عشا محدود نشود.
نبیان از تفاهم با فرماندهی انتظامی کشور برای تأمین زیرساختهای امنیتی در پروژههای بزرگ مسکن خبر داد و گفت: در طرح ۵۶ هکتاری شهید آیتالله رئیسی در قم که حدود ۳۰ هزار واحد مسکونی پیشبینی شده است، با توجه به جمعیت حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار نفری این مجموعه، احداث کلانتری ضروری است. بر اساس این تفاهم، تأمین زمین کلانتری بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته و ۴۰ درصد منابع ساخت آن نیز تأمین میشود و ۶۰ درصد باقیمانده توسط فراجا تأمین خواهد شد.
تأمین منابع مالی پروژههای نهضت ملی مسکن
او در ادامه با اشاره به تأمین منابع مالی پروژههای نهضت ملی مسکن، گفت: در استان قم حدود پنج و نیم همت از منابع مربوط به دهکهای یک تا چهار تأمین شده و در این بخش دیگر بدهی وجود ندارد.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژههای مسکن در قم، افزود: تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی این است که با تأمین منابع و تکمیل زیرساختها، روند اجرای پروژهها با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و به فضل الهی شاهد جشن اتمام پروژههای مسکن در استان باشیم.
نبیان از عملکرد دستگاههای خدماترسان استان قم در تأمین زیرساختهای پروژههای مسکن قدردانی کرد و گفت: شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشتهاند و همراهی آنها نقش مهمی در تکمیل پروژهها و رضایتمندی مردم دارد.
او با اشاره به تحویل واحدهای مسکونی به خانوادههای شهدا، گفت: یکی از شیرینترین لحظات برای ما زمانی است که کلید خانه به خانوادهای تحویل داده میشود که سالها در انتظار خانهدار شدن بوده است؛ بهویژه خانوادههای معظم شهدا که خدمت به آنان افتخاری برای همه ماست.