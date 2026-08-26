باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وحدت شیعه و سنی در جشن میلاد پیام اعظم (ص) + فیلم

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها با حضور علمای شیعه و اهل سنت در جوانرود برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در هفته وحدت، مردم مؤمن جوانرود در استان کرمانشاه با برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص)، بر اتحاد، همدلی و وحدت میان شیعه و اهل سنت تأکید کردند.

 

مطالب مرتبط
وحدت شیعه و سنی در جشن میلاد پیام اعظم (ص) + فیلم
young journalists club

راهپیمایی مردم صعده یمن در حمایت از غزه + فیلم

وحدت شیعه و سنی در جشن میلاد پیام اعظم (ص) + فیلم
young journalists club

لزوم وحدت شیعه و سنی در کلام رهبر معظم انقلاب + فیلم

وحدت شیعه و سنی در جشن میلاد پیام اعظم (ص) + فیلم
young journalists club

گل‌آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم
۳۴۴

تجمعات شبانه پایتخت در صدو‌هشتادمین شب + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم
۳۳۹

روایت حاج قاسم و رهبر شهید انقلاب از سیلی خداوند به صدام + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم
۳۱۷

آتش‌سوزی گسترده در شمال تگزاس + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم
۳۰۱

سیل در مرز نپال و چین صد‌ها قربانی گرفت + فیلم

۰۶ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha