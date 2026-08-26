باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام محمدکاظم موحدیآزاد روز چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه روسای دادگستری استان زنجان، با اشاره به اهمیت عدالت و انصاف در فرآیند دادرسی اظهار داشت: قضاوت کار دشواری است و قضات باید با نهایت دقت، احتیاط، علم و خداترسی از تضییع حقوق مردم جلوگیری کنند.
وی با استناد به ماجرای داوری حضرت داوود و حضرت سلیمان(ع) در قرآن کریم افزود: در آن ماجرا، حضرت داوود(ع) درباره خسارت واردشده به باغدار و دامدار حکم کرد و حضرت سلیمان(ع) نیز راهکاری برای جبران خسارت ارائه داد که در آن، گله در اختیار باغدار قرار میگرفت تا به میزان خسارت وارده از آن بهرهبرداری کند و پس از آباد شدن باغ، گله به صاحب آن بازگردانده شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: این ماجرا نشان میدهد در قضاوت باید بهترین راه برای جبران آسیب و خسارتدیده مورد توجه قرار گیرد و قاضی، ضمن رعایت حدود و مقررات شرعی و قانونی، در مواردی که قانون اختیار لازم را داده است، مناسبترین شیوه را برای تحقق عدالت انتخاب کند.
موحدیآزاد با تأکید بر اینکه انصاف و عدالت باید در تمام مراحل دادرسی مورد توجه باشد، خاطرنشان کرد: کار دستگاه قضایی بسیار حساس و سنگین است و قضات باید همواره مراقب باشند که تصمیم آنان موجب تضییع حقوق مردم نشود. دعا و توصیه بزرگان نیز همواره بر احتیاط، خداترسی و پرهیز از ظلم در امر قضا تأکید داشته است.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت فناوری در فرآیند دادرسی اظهار داشت: سامانهها و وبسایتهایی برای بررسی صحت و اعتبار اسناد و مدارک ارائهشده از سوی مراجعان طراحی شده است تا دادیار، بازپرس و قاضی بتوانند در کوتاهترین زمان، اعتبار مدارکی مانند گواهی اشتغال یا جواز کسب را بررسی کنند.
دادستان کل کشور همچنین کاهش جمعیت کیفری را از موضوعات مهم دستگاه قضایی دانست و افزود: باید در مواردی که قانون و شرایط پرونده اجازه میدهد، با دقت و رعایت موازین قانونی، از صدور احکام منتهی به حبس غیرضروری جلوگیری شود.
موحدیآزاد در ادامه، قضات عادل، شجاع، پرکار، عالم و بدون ملاحظه را سرمایههای دستگاه قضایی دانست و گفت: باید چنین مدیران و قضاتی به مردم معرفی شوند و ویژگیهایی مانند عدالت، شجاعت، خداترسی و کار جهادی در انتخاب و ارزیابی مسئولان قضایی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با قدردانی از خدمات مسئولان قضایی استان، از حجتالاسلام فرجی به عنوان مدیری یاد کرد که سالها مسئولیت دادستانی در چند استان را با قاطعیت، شجاعت و رعایت شأن روحانیت و مردم بر عهده داشته است.
دادستان کل کشور با اشاره تحولات اخیر و جنگ ۱۲ روزه گفت: مسئولیت در سازمان قضایی نیروهای مسلح از اهمیت ویژهای برخوردار است و امیدواریم مسئولان جدید نیز با روحیه جهادی و خدمتگزاری، مسیر خدمت به مردم و نظام را ادامه دهند.
موحدیآزاد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت بازآرایی عملکرد دستگاههای مسئول، اظهار کرد: همانطور که در پیام رهبر معظم انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته است، همه دستگاهها و نهادهای مسئول باید عملکرد خود را با تراز مطلوب نظام مقدس جمهوری اسلامی و شأن ملت تنظیم و بازآرایی کنند.
وی تصریح کرد: شرایط امروز جامعه با سالهای گذشته متفاوت است؛ دانشگاهها توسعه یافتهاند، سبک زندگی تغییر کرده، ارتباطات داخلی و بینالمللی گسترش یافته است و فناوریهای نوین بخش مهمی از زندگی مردم را تشکیل میدهد؛ بنابراین دستگاه قضا نیز باید متناسب با این تحولات، روشها و ساختارهای خود را بازآرایی کند.
دادستان کل کشور توجه به مسائل فرهنگی را از الزامات این بازآرایی دانست و گفت: مسائل فرهنگی نباید در دستگاه قضایی مورد غفلت قرار گیرد، برگزاری جلسات اخلاق برای کارکنان قضایی و اداری و استفاده از ظرفیت علمای بلاد و ائمه جمعه میتواند در ارتقای معنوی و اخلاقی مجموعه قضایی مؤثر باشد.
موحدیآزاد پیشنهاد برگزاری منظم جلسات اخلاق برای کارکنان قضایی و اداری را مطرح کرد و افزود: در کنار مباحث اخلاقی، میتوان از ظرفیت علما و استادان برای تبیین موضوعات تاریخی، اعتقادی و فرهنگی نیز استفاده کرد تا بخشی از نیازهای فرهنگی مجموعه برطرف شود.
وی همچنین بر گسترش فناوریهای نوین و تضمین دسترسی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی تأکید کرد و گفت: استفاده از فناوری باید به گونهای باشد که مردم بتوانند بدون تحمل هزینه و دشواری اضافی، خدمات مورد نیاز قضایی خود را دریافت کنند.
دادستان کل کشور، گماردن نیروهای کارآمد، متخصص و صالح در مسئولیتها و تربیت مدیران شایسته را از دیگر ضرورتهای دستگاه قضایی برشمرد و اظهار کرد: جانشینپروری و کادرسازی باید جدی گرفته شود و مدیران از تربیت نیروهای توانمند برای پذیرش مسئولیتهای آینده هراس نداشته باشند.