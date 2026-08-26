باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی ساینا یکی از خودرو‌های محصولات شرکت سایپا است. این خودرو یکی از محصولات پرطرفدار این شرکت خودروساز است. این روز‌ها برخی مشتریان شرکت سایپا با وجود تکمیل وجه از تاخیر در تحویل این خودرو گلایه دارند.

شهروندخبرنگار‌های ما با ارسال پیام‌هایی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

متن پیام شهروندخبرنگار‌ها

سلام وقت شما بخیر آقا تو را به خدا تکلیف ما را با شرکت سایپا مشخص کنید. الان ۹ ماه هست که منتظر تحویل خودروی ساینا هستیم، اما هنوز خبری از تحویل خودرو نیست. لطفا پیگیری کنید.

با سلام و احترام بنده از اسفندماه سال گذشته خودروی ساینا ثبت نام و تکمیل وجه کردم، اما هنوز خبری از تحویل خودرو نیست. لطفا پیگیری کنید.