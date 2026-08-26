پانزدهمین مرحله واکسیناسیون رایگان طیور برای مقابله با بیماری نیوکاسل با همکاری بسیج جامعه کشاورزی و اداره‌کل دامپزشکی استان قم آغاز شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - واکسیناسیون طیور علیه بیماری نیوکاسل از اول تا هفدهم شهریور در ۱۲۵ روستای استان قم آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان این طرح، بیش از ۱۲۰ هزار قطعه طیور به صورت کاملاً رایگان واکسینه شوند.

این طرح با همکاری بسیج جامعه کشاورزی و اداره‌کل دامپزشکی استان قم و با هدف پیشگیری و کنترل بیماری نیوکاسل در جمعیت طیور روستایی در حال اجراست.

بیماری نیوکاسل یکی از بیماری های  واگیردار ویروسی در صنعت پرورش طیور است که توسط ویروس پارامیکسوویروس نوع یک (APMV-1) ایجاد می‌شود و می‌تواند خسارت‌های قابل توجهی به واحدهای پرورش طیور وارد کند.

اجرای این طرح واکسیناسیون، اقدامی پیشگیرانه برای کاهش خطر شیوع بیماری و حفظ سلامت جمعیت طیور استان قم به شمار می‌رود و به صورت رایگان در حال اجراست.

منبع:دامپزشکی قم

برچسب ها: نیوکاسل ، دامپزشکی قم
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