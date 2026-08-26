باشگاه خبرنگاران جوان - واکسیناسیون طیور علیه بیماری نیوکاسل از اول تا هفدهم شهریور در ۱۲۵ روستای استان قم آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان این طرح، بیش از ۱۲۰ هزار قطعه طیور به صورت کاملاً رایگان واکسینه شوند.

این طرح با همکاری بسیج جامعه کشاورزی و اداره‌کل دامپزشکی استان قم و با هدف پیشگیری و کنترل بیماری نیوکاسل در جمعیت طیور روستایی در حال اجراست.

بیماری نیوکاسل یکی از بیماری های واگیردار ویروسی در صنعت پرورش طیور است که توسط ویروس پارامیکسوویروس نوع یک (APMV-1) ایجاد می‌شود و می‌تواند خسارت‌های قابل توجهی به واحدهای پرورش طیور وارد کند.

اجرای این طرح واکسیناسیون، اقدامی پیشگیرانه برای کاهش خطر شیوع بیماری و حفظ سلامت جمعیت طیور استان قم به شمار می‌رود و به صورت رایگان در حال اجراست.

منبع:دامپزشکی قم