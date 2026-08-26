در نشست شورای فرهنگ عمومی قم، برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان برای گرامیداشت سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم و روز قم تشریح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی-تولیت حرم مطهر بانوی کرامت در نشست شورای فرهنگ عمومی قم،با تبریک سالروز ورود بانوی کرامت به قم، این رویداد را منشأ شکل‌گیری تمدنی بزرگ در این شهر دانست و گفت: آثار و برکات حضور حضرت معصومه (س) امروز در ایران، منطقه و جهان دیده می‌شود.

آیت الله سعیدی با اشاره به اهمیت وحدت در امت اسلامی افزود: اصل در جامعه اسلامی وحدت است و وحدت به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌ها نیست؛ بلکه وحدت در عین پذیرش تنوع و تفاوت‌ها شکل می‌گیرد و مانع رشد و شکوفایی جامعه نیست.

وی گفت: دشمن تلاش می‌کند تفاوت‌های داخلی را به تفرقه تبدیل کند، در حالی که تفاوت‌ها در چارچوب توحید می‌تواند زمینه‌ساز رشد جامعه باشد و ثمره وحدت نیز قدرت و عزت است.

معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم نیز از اجرای برنامه‌های منسجم فرهنگی در ۱۱ محور خبر داد و گفت: عناوینی همچون میراث فرهنگی، شهر خانواده، خدمات شهری، کودک و نوجوان، هنر بومی، حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران از جمله محور‌های برنامه‌هاست.

حسین محمودی افزود: چهار رونمایی فرهنگی نیز برای این ایام پیش‌بینی شده است؛ رونمایی از تقویم قم، سند برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، آلبوم عکس شهدا با عنوان «از قم تا قم» و آثار سوگواره هنر از جمله این برنامه‌هاست.

وی گفت: برگزاری همایش‌های تخصصی، ثبت و معرفی میراث ناملموس، تور‌های قم‌گردی، رویداد‌های مذهبی با رویکرد نشاط‌آفرین، برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان، تولید محتوای فضای مجازی، اجرای سرود و تئاتر و برنامه‌های مرتبط با معرفی قم به عنوان شهر بین‌الملل نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با اشاره به برنامه‌های روز قم گفت: رونمایی از سند برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تقویم قم از برنامه‌های شاخص این روز است و شعار امسال «قم، جهان‌شهر تمدنی اهل‌بیت» انتخاب شده است.

محمدرضا سوقندی افزود: کاروان نمادین ورود حضرت معصومه (س) به قم برگزار می‌شود و در روز رحلت بانوی کرامت نیز آئین خطبه‌خوانی و شمع‌گردانی برگزار خواهد شد.

مهدی اصفهانیان مقدم معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز از آذین‌بندی و فضاسازی شهری و برپایی جشن‌های خانوادگی خبر داد و گفت: حمل‌ونقل عمومی و جایگاه‌های سی‌ان‌جی در سالروز ورود کریمه اهل بیت به قم برای زائران و مجاوران رایگان خواهد بود و ۳۴ برنامه برای ایام سالروز ورود و روز قم پیش‌بینی شده است.

مدیرکل صداوسیمای قم نیز از پوشش زنده برنامه‌های سالروز ورود حضرت معصومه (س) و روز قم خبر داد و گفت: دو نماهنگ ویژه سالروز ورود و یک برنامه ویژه روز قم تولید و پخش می‌شود و ۱۰۰ موضوع استانی برای رسانه‌های دیداری و شنیداری در دستور کار قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام طوسی همچنین بر ضرورت تولید سریال درباره حضرت فاطمه معصومه (س) و استفاده از ظرفیت فضا‌های شهری قم در تولیدات سینمایی و تلویزیونی تأکید کرد.

۲۳ ربیع‌الاول، سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم، امسال در ۱۴ شهریور با مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، مذهبی، هنری و اجتماعی در استان گرامی داشته خواهد شد.

 

برچسب ها: روز قم ، سالروز ورود حضرت معصومه به قم
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