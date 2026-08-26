پزشکیان، ماده واحده «پذیرش دانش‌آموزان برگزیده المپیادهای جغرافیا و علوم زمین بدون شرکت در آزمون سراسری» را برای اجرا ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «پذیرش دانش‌آموزان برگزیده المپیادهای جغرافیا و علوم زمین بدون شرکت در آزمون سراسری» را که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۴ شورای معین شورا به تصویب رسیده است؛  برای اجرا ابلاغ کرد.

 متن ماده واحده «پذیرش دانش آموزان برگزیده المپیادهای جغرافیا و علوم زمین بدون شرکت در آزمون سراسری» به شرح زیر است:

وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور
باشگاه دانش‌پژوهان جوان

ماده واحده «پذیرش دانش آموزان برگزیده المپیادهای جغرافیا و علوم زمین بدون شرکت در آزمون سراسری» که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۴ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده - هر سال تعداد ۸ ‌نفر از دانش آموزان برگزیده «المپیاد جغرافیا» و ۸ ‌نفر از دانش آموزان برگزیده «المپیاد علوم‌زمین»، بدون شرکت در آزمون سراسری در رشته‌ مرتبط و دانشگاه مورد تقاضا پذیرفته می‌شوند. این مصوبه از سال ۱۴۰۵ لازم‌الاجراست.

تبصره- رشته‌های مرتبط با این دو المپیاد، بنا به پیشنهاد ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط شورای معین تصویب می‌گردد».

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، شورای عالی انقلاب فرهنگی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
شماها هیچی کدوم دوست مردم بدبخت ایران نیستیننننننن دورغ میگین دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها دورغگوها
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
ادیسون مخترع برق بود پزشکیان مخترع قط برق بود
۰
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