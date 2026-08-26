باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «پذیرش دانش‌آموزان برگزیده المپیادهای جغرافیا و علوم زمین بدون شرکت در آزمون سراسری» را که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۴ شورای معین شورا به تصویب رسیده است؛ برای اجرا ابلاغ کرد.

متن ماده واحده «پذیرش دانش آموزان برگزیده المپیادهای جغرافیا و علوم زمین بدون شرکت در آزمون سراسری» به شرح زیر است:

وزارت آموزش و پرورش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

باشگاه دانش‌پژوهان جوان

ماده واحده «پذیرش دانش آموزان برگزیده المپیادهای جغرافیا و علوم زمین بدون شرکت در آزمون سراسری» که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۴ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده - هر سال تعداد ۸ ‌نفر از دانش آموزان برگزیده «المپیاد جغرافیا» و ۸ ‌نفر از دانش آموزان برگزیده «المپیاد علوم‌زمین»، بدون شرکت در آزمون سراسری در رشته‌ مرتبط و دانشگاه مورد تقاضا پذیرفته می‌شوند. این مصوبه از سال ۱۴۰۵ لازم‌الاجراست.

تبصره- رشته‌های مرتبط با این دو المپیاد، بنا به پیشنهاد ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط شورای معین تصویب می‌گردد».

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی