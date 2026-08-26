باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر کشور گفت: پیشنهاد برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی مجلس به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده و در صورت تصویب، فرآیند برگزاری انتخابات انجام خواهد شد.

او افزود: پیشنهاداتی را مجلس و ستاد انتخاباتی دادند که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شد حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

در ادامه وزیر کشور در خصوص پروژههای در دست افتتاح طی هفته دولت گفت: امروز پروژه های خوبی در استان خراسان جنوبی افتتاح شد علی رغم اینکه ما بیش از یکسال است که در شرایط جنگی قرار داریم که شرایط خاصی است، اما سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ما با همکاری مسئولان دولتی که بستر را برای آنها فراهم کردند، موانع را رفع کردند و چرخ تولید و اشتغال و کارآفرینی از کار نیفتاد.



وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص بازسازی مناطق آسیب دیده گفت: تا جایی که اطلاع دارم در شهرداری تهران و دیگر استان ها، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن مسئولیت بازسازی‌ها آسیب دیده را دارند.