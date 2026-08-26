وزیر کشور گفت: پیشنهاد برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی مجلس به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده و در صورت تصویب، فرآیند برگزاری انتخابات انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر کشور گفت: پیشنهاد برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی مجلس به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده و در صورت تصویب، فرآیند برگزاری انتخابات انجام خواهد شد.

او افزود: پیشنهاداتی را مجلس و ستاد انتخاباتی دادند که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شد حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

در ادامه وزیر کشور در خصوص پروژههای در دست افتتاح طی هفته دولت گفت:  امروز پروژه های خوبی در استان خراسان جنوبی افتتاح شد علی رغم اینکه ما بیش از یکسال است که در شرایط جنگی قرار داریم که شرایط خاصی است، اما سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ما با همکاری مسئولان دولتی که بستر را برای آنها فراهم کردند، موانع را رفع کردند و چرخ تولید و اشتغال و کارآفرینی از کار نیفتاد.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص بازسازی مناطق آسیب دیده گفت: تا جایی که اطلاع دارم در شهرداری تهران و دیگر استان ها، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن مسئولیت بازسازی‌ها آسیب دیده را دارند. 

برچسب ها: بنیاد مسکن ، ستاد انتخابات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
به چه دردی میخورن بودجه اونا بدید یارانه به مردم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
مجالس استانی و انتخابات قدرت اجرایی استانی را سازماندهی کنید تا استان ها خودشان انتخابات شورای شهر و روستا را برگزار کنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
افغانی‌ها را بیرون کنید
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۷:۱۰ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
با منحل کردن شوراهای شهر از دزدی چند هزار میلیارد تومانی شهرداری ها و شوراها جلوگیری میشه.... و هزینه آن به توسعه و عمران شهرها برمیگرده
فقط در شورای شهر اهواز بیش از 300 نفر حقوق میگیرن که اصلا وجود ندارند و عضو شورا نیستند...!!؟؟؟ اینها خانواده اعضای شورای شهر هستند...
جذابیت ماجرا هنوز ادامه داره....
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
مردم بدبخت ایران اینا. میگن. ایرانی کار نمیکنه. اتباح خارجی کار میکنه. شماها دلتون واسه مردم بدبخت ایران نمیسوزه دورغ میگین دورغ میگین دورغ میگین
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
چرا اینترنتتتتتتتتتتتتتتتت رو مردم قط کردین
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
لطفا همه اتباع افقانی رافورااخرج کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
جناب آقای دکتر مؤمنی وزیر کشور... شهرستان تنگستان استان بوشهر نیاز توجه ویژه دارید
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