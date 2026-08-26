باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - مجتبی سعیدی در نشیت خبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: شبکه تعاون روستایی، با اتکا به تشکل‌های مردمی، از تأمین نهاده و خرید محصولات کشاورزی تا تنظیم بازار، توزیع آرد و سوخت و حمایت از دامداران را دنبال می‌کند.

مدیر تعاون روستایی کردستان اظهار کرد: تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش تعاون روستایی، نهادهایی مردمی و غیردولتی هستند که با هدف خدمات‌رسانی به بهره‌برداران، پیگیری مطالبات کشاورزان و دفاع از حقوق آنان تشکیل شده‌اند.

وی افزود: در استان کردستان ۱۹ تشکل صنفی بهره‌برداران کشاورزی تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. پرونده‌ها و امور مربوط به صدور پروانه‌های بخش کشاورزی از طریق اتحادیه‌های صنفی پیگیری می‌شود و این تشکل‌ها در نشست‌ها، برنامه‌ها و بخش‌های مرتبط با دولت، نمایندگی بهره‌برداران را بر عهده دارند.

سعیدی با اشاره به سابقه فعالیت تعاونی‌های روستایی در کشور گفت: تعاونی‌های روستایی از قدیمی‌ترین تشکل‌های ایران هستند که فعالیت آن‌ها از سال ۱۳۴۲ آغاز شده است و اکنون ۹۲ شرکت تعاونی روستایی در کردستان فعال است که در ۱۰ شهرستان استان سازماندهی شده‌اند و اتحادیه‌های شهرستانی و استانی را تشکیل داده‌اند.

مدیر تعاون روستایی کردستان ادامه داد: خرید و بازاریابی محصولات کشاورزی، ذخیره‌سازی، بسته‌بندی، تأمین و توزیع نهاده‌ها، تأمین نیازهای حرفه‌ای و معیشتی کشاورزان، توزیع کالاهای اساسی و ایفای نقش در تنظیم بازار، از مهم‌ترین وظایف این تعاونی‌ها به شمار می‌رود.

وی درباره تعاونی‌های پایاب سدها و آب‌های مرزی نیز بیان کرد: این تعاونی‌ها در ساماندهی و کنترل مصرف آب، رعایت الگوی کشت و افزایش بهره‌وری کشاورزی نقش دارند.

سعیدی گفت: برای حدود ۶ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی، قرارداد منعقد شده و آب تخصیصی از طریق این شرکت‌ها در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

سعیدی افزود: در استان، تعاونی‌های تخصصی دامداران، مرغداران و زنبورداران نیز فعالیت دارند. این تشکل‌ها در تأمین نهاده‌های دامی، تولید گوشت، شیر و سایر فرآورده‌های دامی، بازاریابی محصولات و ارائه خدمات تخصصی به اعضا نقش‌آفرین هستند و در حوزه مرغداری، ۱۲ شرکت تعاونی و یک اتحادیه استانی فعالیت می‌کنند.

وی به نقش اتحادیه دامداران در بازار گوشت اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات شاخص، مدیریت خرید، کشتار و توزیع دام از طریق اتحادیه و شرکت‌های تعاونی دامداران است. دام‌ها متناسب با نیاز بازار در کشتارگاه ذبح و گوشت آن در سطح شهرها توزیع می‌شود؛ اقدامی که در کنترل بازار و تعدیل قیمت گوشت در استان اثرگذار بوده است.

مدیر تعاون روستایی کردستان گفت: به‌دلیل مرزی بودن استان، دام قاچاق نیز در برخی موارد کشف می‌شود که مطابق برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی، دام‌های مکشوفه در اختیار اتحادیه دامداران قرار می‌گیرد تا پس از کشتار، در شبکه توزیع استان عرضه شود.

وی افزود: وجود این تشکل‌ها، مدیریت بازار گوشت و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان را تسهیل کرده است.

سعیدی با اشاره به اجرای طرح هویت‌گذاری دام در استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، هویت‌گذاری دام‌ها توسط ۱۰ شرکت تعاونی روستایی در کردستان انجام شده است؛ اقدامی که در ساماندهی دامداری‌ها و کنترل جابه‌جایی دام اهمیت دارد.

وی از فعالیت دو شرکت تعاونی روستایی زنان در استان خبر داد و گفت: یکی از این شرکت‌ها تازه‌تأسیس و دیگری دارای سابقه فعالیت است. در یک سال گذشته، کارگاه‌های سبزی خشک‌کنی، میوه خشک‌کنی، بسته‌بندی حبوبات و ادویه‌جات در این مجموعه‌ها راه‌اندازی شده و تعدادی از بانوان در آن‌ها مشغول به کار هستند. این دو شرکت در مجموع ۲۱۳ عضو زن دارند.

سعیدی با اشاره به فعالیت شبکه توزیع تعاون روستایی در استان گفت: اکنون ۱۴ روستابازار با ۱۸۰ غرفه در کردستان فعال است و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی و اضافه شدن ۱۷ روستابازار دیگر به این شبکه در دستور کار قرار دارد. همچنین ۴۸ فروشگاه مصرف در استان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: تا پایان ماه گذشته بیش از ۲۵ تن گوشت گرم و منجمد از طریق شبکه تعاون روستایی توزیع شده است. عرضه برنج، خرما در ماه رمضان، سیب‌زمینی و دیگر کالاهای مورد نیاز مردم نیز در مقاطع مختلف از سوی این مجموعه انجام شده است.

مدیر تعاون روستایی کردستان درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار کرد: ۶۴ مرکز خرید موقت گندم در استان فعال است و گندم خریداری‌شده، پس از صدور مجوز شرکت غله، به مقاصد تعیین‌شده حمل می‌شود. تاکنون بیش از ۲۰ هزار تن گندم در مراکز خرید موقت و بیش از ۸۰ هزار تن گندم در سیلوهای مجموعه خریداری شده است.

وی ادامه داد: از مجموع حدود ۶۵۰ هزار تن گندم خریداری‌شده در استان، ۴۳ هزار تن از کشاورزان توسط مجموعه تعاون روستایی دریافت شده است و خرید گندم با مصوبات کمیته‌های شهرستانی و همکاری فرمانداران و اعضای کارگروه‌های مرتبط انجام می‌شود.

سعیدی با اشاره به خرید دانه‌های روغنی گفت: در ۹ مرکز خرید دانه‌های روغنی استان، حدود یک‌هزار و ۳۰۰ تن کلزا و ۷۰ تن سایر دانه‌های روغنی از کشاورزان خریداری و برای فرآوری به کارخانه‌های روغن‌کشی ارسال شده است.

وی افزود: ۹ مرکز تولید و فرآوری بذر اصلاح‌شده گندم و یک مرکز فرآوری جو در استان فعالیت دارند و تاکنون حدود هشت هزار و ۳۰۰ تن گندم و ۴۰۰ تن جو برای فرآوری و آماده‌سازی بذر از کشاورزان خریداری شده است تا پس از فرآوری، کدگذاری و طی مراحل قانونی در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد.

مدیر تعاون روستایی کردستان بیان کرد: ۱۱ مرکز بوجاری و فرآوری بذر در استان فعال است که از تجهیزات و ماشین‌آلات به‌روز برخوردارند و به کشاورزان خدمات ارائه می‌دهند.

وی گفت: ماهانه حدود پنج هزار تن آرد روستایی برای نانوایی‌ها و مصرف خانوارهای روستایی توزیع می‌شود و این روند بر اساس سهمیه‌های ابلاغی و از طریق سامانه‌های مربوطه در شهرستان‌ها انجام می‌گیرد.

سعیدی افزود: ۲۵۱ فروشندگی سوخت روستایی در استان، مسئولیت توزیع سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات کشاورزی و بخش روستایی را بر عهده دارند و تاکنون بیش از ۶۰ میلیون لیتر گازوئیل میان کشاورزان توزیع شده است.

وی ادامه داد: توزیع کود کشاورزی نیز از طریق ۵۲ کارگزاری فعال تعاون روستایی در استان انجام می‌شود و این شبکه در دو بخش خدمات حمایتی و کارگزاری، در خدمت کشاورزان و روستاییان قرار دارد.

مدیر تعاون روستایی کردستان از اجرای ۱۴ طرح سرمایه‌گذاری از سال گذشته خبر داد و گفت: برای این طرح‌ها بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی تشکل‌ها سرمایه‌گذاری شده و هیچ‌یک از آن‌ها از اعتبارات دولتی استفاده نکرده‌اند.

سعیدی خرید ۲۱ دستگاه ژنراتور برق برای تأمین انرژی مجموعه‌های تعاونی را از اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و افزود: راه‌اندازی کارخانه فرآوری نخود، توسعه ظرفیت خرید و فرآوری این محصول از کشاورزان و همچنین احداث سایت‌های خرید و نگهداری گندم در دستور کار قرار دارد. امیدواریم بخشی از پروژه‌های در حال اجرا تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.