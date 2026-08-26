باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در مواجهه با تهاجم هوایی دشمن اظهار داشت: ما در کنار سایر سربازان جانبرکف ارتش جمهوری اسلامی ایران به ملت بزرگ و شریف ایران اعلام میکنیم که در عمل اثبات خواهیم کرد چه در اختیار داریم و چه اقداماتی انجام میدهیم.
وی افزود: آنچه امروز شاهد آن هستیم، آمادگی صددرصدی و کامل پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران است و هم برادران ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران و هم رزمندگان پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمادگی کامل قرار دارند.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش تصریح کرد: در تمامی مرزهای کشور پایش کامل و صددرصدی در حال انجام است و شبکه پدافند هوایی کشور بهصورت مستمر آسمان ایران را رصد میکند.
پاسخ عملی پدافند به ادعای نابودی تجهیزات
امیر سرتیپ الهامی در واکنش به ادعاهای مطرحشده درباره از بین رفتن تجهیزات پدافندی ایران گفت: همین چند هفته پیش بود که ساقط شدن یکی از پهپادهای راهبردی ارتش آمریکا را رسانهای کردیم و همه درباره آن شنیدند.
وی ادامه داد: اگر داراییهای پدافندی ما از بین رفته بود و اگر امروز آمادگی دفاع از مرزهای هوایی کشور را نداشتیم، پهپادهای راهبردی و گرانقیمت دشمن و همچنین جنگندههای راهبردی و اثرگذار آنها با چه سامانهای ساقط شدهاند؟
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش تأکید کرد: واقعیت موجود در میدان، بهترین پاسخ به ادعاهای دشمن است و ما آنچه را در اختیار داریم و توانمندیهای خود را در عمل نشان خواهیم داد.
وی گفت: امروز سربازان جانبرکف ایران اسلامی تحت امر ولایت و رهبر انقلاب، با تمام توان و تا آخرین نفس برای حفظ امنیت ایران عزیز در میدان حضور دارند و آماده خدمتگزاری به ملت بزرگ ایران هستند.
تجربیات جنگ ۱۲ روزه در جنگ ۴۰ روزه به کار گرفته شد
امیر سرتیپ الهامی با اشاره به تجربیات حاصل از درگیریهای اخیر اظهار داشت: ما سربازان نظام اسلامی زیر پرچم ولایت، همه توان خود را با بهکارگیری تجربه و ظرفیتهای موجود به کار گرفتیم تا مؤثرترین مقابله را با تهاجم هوایی دشمن داشته باشیم.
وی افزود: جنگ ۱۲ روزه تجربیات خوبی برای ما فراهم کرد که در جنگ ۴۰ روزه به کار گرفتیم. همه دیدند که این تجربیات در جنگ ۴۰ روزه اثرگذاری بیشتری از خود نشان داد و در این جنگ تعداد قابل ملاحظهای از پهپادهای اثرگذار و راهبردی و همچنین جنگندههای دشمن مورد اصابت قرار گرفت.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش ادامه داد: تجربیات ارزشمندی از جنگ ۴۰ روزه در حوزه تاکتیک، تولید سامانهها، چیدمان و آمایش سامانهها به دست آوردیم و بر اساس این تجربیات تغییراتی را ایجاد کردیم.
سامانههای موفق پدافندی تکثیر میشوند
امیر سرتیپ الهامی با تأکید بر حرکت پدافند هوایی بر پایه توان داخلی گفت: اکنون با تکیه بر ظرفیتهای ۱۰۰ درصد ایرانی پیش میرویم، سامانههای خود را افزایش میدهیم و سامانههایی را که در جنگ ۴۰ روزه امتحان خوبی پس دادهاند، تکثیر میکنیم.
وی افزود: بر اساس تجربیات بهدستآمده، سامانهها و تجهیزات جدیدی نیز در حال تولید است که همه این اقدامات با تکیه بر دانش و تخصص ۱۰۰ درصد ایرانی انجام میشود.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات هوایی گفت: بخشی از تجهیزات پدافندی باید متناسب با نوع تهدید تغییر پیدا کند تا بتواند پاسخگوی تهدیدات امروز باشد.
وی ادامه داد: تهدیدات دشمن از نظر فناوری بسیار پیشرفته هستند و ما با تهدیداتی با سرعتهای بسیار بالا، پرندههای بهشدت رادارگریز، اهداف پرحجم و در عین حال اهدافی با ابعاد بسیار کوچک مواجه هستیم.
امیر سرتیپ الهامی تأکید کرد: همه این موارد، تکالیفی را متوجه مراکز علمی، شرکتهای دانشبنیان و مراکز صنعتی کشور میکند تا بتوانیم لحظهبهلحظه توان خود را ارتقا داده و برای یک دفاع کاملاً منسجم آماده باشیم.
وی همچنین درباره فعالیت بیمارستان نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: این بیمارستان با افتخار در خدمت همه ملت شریف و بزرگ ایران خواهد بود و قرار است در حوزههای مختلف خدمات درمانی ارائه کند.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش افزود: بهتدریج بخشهای مختلف به مجموعه خدمات بیمارستان اضافه میشوند و در حال حاضر بخش قلب این بیمارستان بهطور کامل فعال است و در ادامه بخشهای دیگر نیز راهاندازی و به خدمات موجود اضافه خواهد شد.
منبع: ارتش